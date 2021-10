Schulze zu Weltklimagipfel Keine "spontane Weltrettung" in Sicht Stand: 30.10.2021 08:58 Uhr

Umweltministerin Schulze hat vor überhöhten Erwartungen an den Weltklimagipfel gewarnt. Es sei ein Fehler, "die spontane Weltrettung zu erwarten". EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen fordert ehrgeizigere Ziele.

Vor der anstehenden Weltklimakonferenz im schottischen Glasgow hat Bundesumweltministerin Svenja Schulze vor zu hohen Erwartungen an den Gipfel gewarnt. "Es wäre ein Fehler, von Weltklimakonferenzen die spontane Weltrettung zu erwarten - dafür ist die Herausforderung zu komplex", sagte Schulze dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"Klimakonferenzen funktionieren nicht nach dem Prinzip 'Alles oder Nichts'. Das ist ein Langstreckenlauf, bei dem jede Etappe ihre Bedeutung hat. Glasgow wird nicht Paris 2.0", so die SPD-Politikerin weiter.

Schulze warnt vor "Endzeitdebatten"

Zugleich warnte Schulze die Klimabewegung vor Weltuntergangsszenarien und zu sehr verallgemeinerter Kritik an der Klimaschutz-Politik. "Diese Endzeitdebatte, wonach die Welt unterginge, wenn wir uns jetzt nicht alle sofort in unser stilles Kämmerlein begeben, uns nicht mehr bewegen und nichts mehr essen - ich übertreibe hier mal absichtlich - führt nicht zum Ziel", sagte Schulze. "Natürlich ist es besser für Umwelt, Klima und übrigens auch Gesundheit, wenn wir in Deutschland zum Beispiel weniger Fleisch essen. Aber man sollte nicht glauben, dass damit die Klimakrise gelöst wäre."

Zugleich lobte die Umweltministerin das Engagement der Klimabewegung. "Fortschritte sind möglich und finden statt." Der Klimaschutz genieße mittlerweile weltweit höchste Priorität, auch in den deutschen Koalitionsverhandlungen. Das sei "ein Riesenschritt nach vorn und hat im Übrigen auch etwas mit dem Engagement der Klimabewegung zu tun."

Von der Leyen fordert von Staaten ehrgeizigere Ziele

Dagegen warnte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen die Staaten vor unzureichenden Beschlüssen zur Senkung des Treibhausgasausstoßes auf der Klimakonferenz. "Wenn wir uns nicht mehr anstrengen, werden die Folgen dramatisch sein", sagte sie der "Augsburger Allgemeinen". "Die Lage ist sehr ernst", so von der Leyen. Die Wissenschaft weise bereits heute darauf hin, dass die Weltgemeinschaft nicht ehrgeizig genug sei.

Die EU-Kommissionschefin warnte vor einem Misserfolg bei der UN-Klimakonferenz COP26: "Wir wissen, dass wir nur eine Chance haben, deshalb ist es bei der COP26 so wichtig, dass die Verhandlungen erfolgreich verlaufen." Sie erwarte, dass die Länder ihre Ziele ehrgeiziger formulierten und plausibel erklärten, wie sie diese erreichen wollen. "Wir haben nur noch diese Dekade, um die Weichen richtig zu stellen und zu vermeiden, dass wir irreversible Kippunkte erreichen".

Von der Leyen forderte eine weltweite Übereinkunft über klare Regeln, wie Länder ihre nationalen Fortschritte beim Emissionsrückgang transparent und nachvollziehbar messen können. Zudem müssten die reichen Staaten solidarisch mit den Entwicklungsländern sein und die EU eine Vorreiterrolle einnehmen.

Hofreiter fordert deutsche Vorbildrolle

Mit Nachdruck warnte auch Entwicklungsminister Gerd Müller vor dramatischen Folgen des Klimawandels. "Wenn wir jetzt weltweit nicht entschieden handeln, steuert die Erde auf eine Erwärmung von 2,7 Grad zu", sagte Müller den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Die Folgen wären dramatisch, vor allem für die ärmsten und verwundbarsten Länder", meinte der CSU-Politiker. Dies wiederum würde zu "massiven Flüchtlingsströmen" führen.

Auch Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter mahnte entschlossenes Handeln für mehr Klimaschutz an und sieht Deutschland dabei in der Pflicht. "Die Erwartungen an die Weltklimakonferenz sind enorm. Es geht jetzt darum, rasch ins Handeln zu kommen und geeignete Maßnahmen für mehr Klimaschutz auf den Weg zu bringen", sagte Hofreiter der "Heilbronner Stimme". Dabei müsse Deutschland eine Vorbildrolle einnehmen. "Auch sechs Jahre nach dem historischen Klimaschutzabkommen von Paris ist die Weltgemeinschaft weit vom 1,5-Grad-Pfad entfernt", kritisierte der Grünen-Politiker.