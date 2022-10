EU-Projekt Wie Schulessen gesünder werden soll Stand: 23.10.2022 03:18 Uhr

In Schulen soll es künftig gesundes und nachhaltiges Essen geben. Das ist das Ziel eines EU-Projekts, an dem unter anderem die Stadt Nürnberg teilnimmt. Was muss sich in Mensen und Kantinen ändern?

Von Michael Rainer, BR

Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König hat sich eine rote Schütze umgebunden. Zum Auftakt des EU-Projekts "SchoolFood4Change" steht er am Herd in der Lehrküche der Beruflichen Schule 7. Er schneidet frische Champignons. Eine Schülerin der Adam-Kraft-Realschule schnippelt am Brett neben ihm. Es gibt vegetarische Nudelsoße: "Wenn man nicht so viel Fleisch isst, ist das gesünder", sagt sie.

In die Soße kommen außer den Pilzen kleingeschnittene Möhren, Sellerie, Tomaten aus der Dose und Linsen. Alles wird mit Gewürzen vermengt und kommt dann für rund 40 Minuten in den Ofen. "Das wird eine richtig gute Soße, mit Gemüse - also gesund und regional", sagt König und wartet darauf, dass die Nudeln fertig werden.

Weniger Fleisch, mehr Gemüse, mehr Bio

So soll das Schulessen in Nürnberg künftig immer öfter aussehen. Fünf Schulen beteiligen sich am Projekt "SchoolFood4Change", das die EU ins Leben gerufen hat. Aus Deutschland sind nur zwei Städte dabei - neben Nürnberg noch die Ruhr-Metropole Essen. EU-weit beteiligen sich rund 3000 Schulen in zwölf Ländern mit insgesamt rund 600.000 Schülerinnen und Schüler an dem Projekt.

Ziel des Projekts ist es, das Essen in den Schulen überall zu verbessern. Mehr Gemüse, weniger Fleisch, mehr regionale Produkte, mehr Bio-Lebensmittel, so fasst Dorothee Everding die Grundsätze zusammen. Sie leitet das Projekt bei der Stadt Nürnberg. Im Vorfeld hat sie viel mit Köchinnen und Köchen in den Schulmensen und Catering-Firmen gesprochen, die fertiges Essen anliefern. Bei einigen Anbietern rannte sie offene Türen ein. Sie konnten die Vorgaben sofort umsetzen. Bei anderen, sagt Everding, "braucht es mehr Überzeugungsarbeit".

Zum Auftakt des Projekts kochte Nürnbergs Oberbügermeister König in einer Schule. Bild: BR/ Michael Reiner

Preise sollen gleich bleiben

Dabei soll das EU-Projekt helfen. Die "University of Gastronomic Science" im italienischen Pollenzo hat dafür ein spezielles Trainingsprogramm für die Mitarbeitenden in den Küchen entwickelt. Denn viele müssen sich erst an die neue Art des Kochens gewöhnen. "Gerade entsteht ein spezielles Rezeptbuch für die Schulküchen", sagt Everding. Das Essen soll aber auch den Geschmack der Kinder treffen. Die Projektleiterin geht davon aus, dass sich der Speiseplan an den derzeit fünf Projektschulen in Nürnberg in den kommenden Jahren schrittweise ändern wird. "Vielleicht müssen wir in den Mensen erst einmal kleine Probierportionen anbieten, damit die Kinder erfahren können, wie die neuen Rezepte schmecken."

Doch der Geschmack ist nicht alles. Das Essen muss auch günstig sein. Derzeit kostet ein Teller Mittagessen in den Mensen der städtischen Schulen in Nürnberg zwischen 3,50 und 4,50 Euro. Die Preise wurden wegen der allgemeinen Lage auf dem Lebensmittelmarkt erst vor Kurzem erhöht. "Regional und Bio muss nicht unbedingt teurer sein. Außerdem verwenden wir weniger Fleisch", rechnet Everding vor. "Wegen des Projekts werden die Preise fürs Schulessen in Nürnberg nicht steigen", sagt sie.

Bauern als Projektpartner

Weniger Fleisch in Kantinen ist in Deutschland immer wieder ein Konfliktthema. Für Nürnbergs Oberbürgermeister macht es die Mischung aus. Ab und zu Fleisch sei okay, sagt CSU-Mann König. Aber nicht jeden Tag. Vor allem nicht, wenn das Gemüse direkt vor der Haustür im Knoblauchsland im Städtedreieck zwischen Nürnberg, Fürth und Erlangen wächst. Es gilt als eines der größten zusammenhängenden Gemüseanbaugebiete seiner Art in Deutschland.

Die Bauern dort liefern als Projektpartner, was gerade reif ist. Ein Ziel des "SchoolFood4Change"-Projekts sind auch Partnerschaften zwischen Schulen und Bauernhöfen. Die Vorbereitungen dafür laufen in Nürnberg gerade erst an. "Vor allem im Grundschul- und Mittelschulbereich ist es wichtig, die Kinder mit der Herkunft von Lebensmitteln vertraut zu machen", sagt Lehrerin Everding.

"Mit saisonalen und regionalen Zutaten wird das Klima geschützt", ergänzt Nürnbergs Schulreferentin Cornelia Trinkl (CSU). Auch sie kocht beim Projektauftakt mit. In einem großen Topf schwitzt sie in der Lehrküche Zwiebeln an. Sie kocht Ofenmöhren mit Sesam und Linsen-Dinkel-Gemüse. Dazu gibt es ein Joghurtdressing, das zwei Achtklässler gerade anrühren. Schülerinnen und Schüler sollen so für gesunde, nachhaltige und regionale Ernährung sensibilisiert werden.

Schüler als Ernährungsbotschafter

"Die Schülerinnen und Schüler sollen Informationen über den Nährwert und die Herkunft der Lebensmittel erhalten", sagt Trinkl. Was aber noch viel wichtiger sei: "Sie sollen auch lernen, dass gesundes Essen gut schmecken kann und dass es nicht teurer ist als normale Schulverpflegung." Damit könnten die Kinder nach Trinkls Worten "Botschafter" für gesunde und nachhaltige Ernährung in den Familien werden. Projektleiterin Everding hofft, "dass den Kindern dann auch zugehört wird".

In den kommenden Jahren sollen sich weitere Nürnberger Schulen an dem Projekt beteiligen. In vier Jahren sollen bereits 30 Schulen in der Stadt dabei sei, gibt die Schulreferentin vor. "SchoolFood4Change" wird begleitet von Workshops, Vorträgen und Mitmach-Kochaktionen für Eltern und Kinder. Vieles soll gemeinsam mit der der anderen deutschen Projektstadt Essen entwickelt werden.