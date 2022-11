Staatsschutz ermittelt Schüsse auf Alte Synagoge in Essen Stand: 18.11.2022 14:22 Uhr

Die Essener Polizei meldet einen Einsatz an der Alten Synagoge am frühen Freitagvormittag. Nach ersten Erkenntnissen ist auf das Rabbinerhaus in der Essener Innenstadt geschossen worden.

Eine Polizei-Sprecherin bestätigte dem WDR, dass Zeugen am Freitagmorgen Einschusslöcher am angrenzenden Rabbinerhaus gemeldet hätten. Niemand sei verletzt worden. Es bestehe zudem keine Gefahr für die Bevölkerung. Das Gelände ist seit Freitagvormittag weiträumig abgesperrt. Die Ermittlungen zu den Hintergründe vor Ort laufen.

Hinweise auf männlichen Verdächtigen

Ein Sprengstoffspürhund war im Einsatz, Sprengsätze wurden laut Polizei aber nicht gefunden. Die Schüsse trafen eine verglaste Eingangstür. Der Rahmen sei beschädigt und es gebe Schüsse durch die Scheibe. Es handele sich um vier Einschüss aus einer scharfen Waffe. Wann die Schüsse gefallen sind, war zunächst unklar. Mittlerweile geht die Polizei aber davon aus, dass es in der Nacht passiert sei "als keiner da war".

Die Alte Synagoge in Essen Bild: picture alliance / Rupert Oberhäuser

Laut einer Sprecherin der Stadt Essen wird das Rabbinerhaus nicht von der jüdischen Gemeinde genutzt, es steht unmittelbar neben dem Synagogengebäude. Im Rabbinerhaus sind das Salomon Ludwig Steinheim-Institut für deutsch-jüdische Geschichte mit Archiv und Bibliothek sowie Räume der Universität Duisburg-Essen untergebracht.

NRW-Innenminister Herbeut Reul an der Essener Synagoge

Herbert Reul beim Polizeieinsatz an der Alten Essener Synagoge Bild: WDR / Olaf Biernat

Auch NRW-Innenminister Herbert Reul war am Freitag vor Ort: "Der Anschlag auf die Alte Synagoge in Essen erschüttert mich zutiefst. Die Jüdische Gemeinde kann sich darauf verlassen, dass wir alles tun, um den Täter schnellstmöglich zu ermitteln".

Laut Reul wird von einem Mann als Täter ausgegangen. Der Minister bezieht sich dabei auf offenbar vorhandene Videoaufnahmen. Diese seien aber von schlechter Qualität. Der Staatsschutz sei eingebunden.

Ministerpräsident: "Jüdisches Leben ist ein Teil unseres Landes"

Ministerpräsident Hendrik Wüst hat sich inzwischen per Twitter zu dem Vorfall in Essen geäußert: "Wir stehen fest an der Seite der Jüdinnen und Juden in Nordrhein-Westfalen und schützen sie gegen Hass und Gewalt."

Auch der Essener Oberbürgermeister Thomas Kufen äußerte sich auf Facebook bestürzt. Die Alte Synagoge ist mittlerweile ein Haus für deutsch-jüdische Kultur und Geschichte. Dort finden regelmäßig Veranstaltungen statt und es gibt eine Ausstellung. Das Kulturdenkmal gehört zu den größten freistehenden Synagogenbauten Europas aus der Anfangszeit des 20. Jahrhunderts.

