In vielen deutschen Städten sind Schüler auf die Straße statt in die Schule gegangen. Ihr Ziel: Für mehr Klimaschutz demonstrieren. Dass sie dabei den Unterricht verpassen, ist bewusster Teil der Aktion.

In mehreren deutschen Städten sind Schüler für den Klimaschutz auf die Straße gegangen - und haben dafür den Schulunterricht geschwänzt. Allein in Niedersachsen und Bremen zählte die Polizei rund 3500 Teilnehmer, 2300 davon allein in Hannover. In Jena kamen nach Angaben der Organisatoren über 130 Schüler zum Holzmarkt, in München 750 zum Geschwister-Scholl-Platz.

Proteste unter dem Motto "Fridays For Future" gab es auch in mehreren anderen Städten - darunter Berlin und Hamburg. Die Mobilisierung dazu läuft vor allem über Facebook oder WhatsApp-Gruppen. Einen genauen Überblick über die Zahl der Demonstrationen gibt es noch nicht.

Die Organisatorin der Proteste in Hannover, Lou Töllner, sagte, es gehe den Teilnehmern vor alle um die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens und den Ausstieg aus der Kohleenergie. "Wir fordern den kompletten Ausstieg aus der Kohle und einen Wechsel zu erneuerbaren Energien", sagte Töllner. Das Thema dürfe kein Randthema bleiben.

Wie hier in München beteiligten sich in mehreren Städten Schüler am "Schulstreik".

Greta Thunbergs "Schulstreik" als Vorbild

Dass die Demonstrationen nicht am Abend stattfinden, sondern tagsüber während der Schulzeiten, ist bewusster Teil der Aktion. Vorbild dafür ist die 15-jährige Schwedin Greta Thunberg, die mit einem mehrwöchigem "Schulstreik" internationale Aufmerksamkeit erlangt hatte und auch zur UN-Klimakonferenz nach Kattowitz eingeladen worden war.

Der "Schulstreik" soll darauf aufmerksam machen, dass es die Generation der heute jungen Menschen ist, die die Folgen des Klimawandels ausbaden muss, den die Generationen davor zu verantworten haben. "Warum soll man für eine Zukunft lernen, die es vielleicht gar nicht gibt?", formulierte es die Schwedin Thunberg. "Und warum soll man Fakten pauken, wenn die wichtigsten Fakten von der Gesellschaft nicht ernst genommen werden?"

Verhaltene Kritik aus dem Kultusministerium

Aus dem niedersächsischen Kultusministerium kam grundsätzliche Unterstützung für das Anliegen der Schüler, nicht aber für die konkrete Protestform. "Wir begrüßen das Engagement der Schülerinnen und Schüler für den Klimaschutz sehr", sagte eine Sprecherin von Kultusminister Grant Hendrik Tonne. Doch obwohl sie sich für ein schützenswertes Anliegen einsetzten, lägen die Voraussetzungen für eine Beurlaubung vom Unterricht nicht vor. Zwar könne dem Grundrecht auf Meinungsfreiheit ein Vorrang vor dem staatlichen Bildungsauftrag eingeräumt werden. In diesem Fall müsse dies aber die jeweilige Schulleitung zuvor erlauben.

Die "Schulstreik"-Aktion hat inzwischen Nachahmer in einer ganzen Reihe von Ländern gefunden. In Belgien etwa waren gestern laut Schätzungen etwa 10.000 Schüler auf die Straße statt in die Schule gegangen. Auf Schildern war dort unter anderem zu lesen: "Schule schwänzen? Nein. Wir kämpfen für unsere Zukunft."