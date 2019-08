Scholz zu SPD-Vorsitz "Ich bewerte die Lage neu"

Erst wollte er nicht antreten, nun die Kehrtwende: Olaf Scholz begründet die Bereitschaft zur Kandidatur für den SPD-Vorsitz mit dem mangelnden Interesse prominenter Genossen am Spitzenamt.

Vizekanzler Olaf Scholz begründet seine Bereitschaft zur Kandidatur für den SPD-Vorsitz mit dem mangelnden Interesse prominenter Genossen an dem Spitzenamt. "Es tut der SPD nicht gut, wenn es so rüberkommt, als ob sich keiner traut. Das stimmt ja nicht. Auch nicht für mich", sagte der Finanzminister der "Bild am Sonntag".

Scholz hatte noch im Juni nach dem Rücktritt seiner Vertrauten Andrea Nahles erklärt, aus zeitlichen Gründen nicht für den Parteivorsitz zur Verfügung zu stehen. Seine Kehrtwende begründete er nun so: "Ich bin nicht eitel genug, um mich für den einzig Richtigen zu halten. Aber ich bewerte die Lage neu." Aus Verantwortung für die SPD habe er damals gesagt, dass er den Parteivorsitz nicht anstrebe. Nun seien aber einige Wochen ins Land gegangen. "Viele von denen, die ich gern an der Spitze gesehen hätte, kandidieren nicht. Das kann ich nicht ignorieren."

Will Finanzministerium während Kandidatur weiter leiten

Scholz betonte, dass er "natürlich" auch während der Kandidatur mit den 23 Regionalkonferenzen das Finanzministerium leiten werde. "Es geht hier gerade nicht um Arbeitsbelastung, sondern um die SPD."

Über seine Siegchancen bei dem Mitgliederentscheid über den SPD-Vorsitz äußerte sich Scholz zurückhaltend. "Es wird eine wichtige und spannende Auseinandersetzung."

Unklar ist bislang, wann Scholz seine Kandidatur offiziell macht. Laut Angaben aus seiner Partei sondiere er im Hintergrund das Feld, spreche mit führenden Sozialdemokraten und suche eine Tandempartnerin, mit der er als Doppelspitze antreten kann.

Frist bis zum 1. September

Die Bewerbungsfrist bei der SPD läuft noch bis 1. September. An diesem Tag muss die SPD zugleich herbe Verluste bei den Wahlen in Brandenburg und Sachsen fürchten. Die neue SPD-Spitze soll dann in einer Mitgliederbefragung faktisch bestimmt und auf einem Parteitag Anfang Dezember gewählt werden. Die formal nötige Unterstützung aus der Partei für eine offizielle Bewerbung hatten sich als erstes Europa-Staatsminister Michael Roth und die ehemalige nordrhein-westfälische Familienministerin Christina Kampmann gesichert.

Insgesamt sind es bislang 13 Kandidatinnen und Kandidaten. Ihre Bewerbung angekündigt haben auch die Duos Gesine Schwan/Ralf Stegner, Simone Lange/Alexander Ahrens, Boris Pistorius/Petra Köpping auch Europa-Staatsminister Michael Roth und die ehemalige nordrhein-westfälische Familienministerin Christina Kampmann sowie die Bundestagsabgeordneten Karl Lauterbach und Nina Scheer.

Zudem wollen sich der Vizepräsident des SPD-Wirtschaftsforums, Robert Maier, und der frühere Bundestagsabgeordnete Hans Wallow als Einzelkandidaten bewerben.

1/13 Kandidaten für den SPD-Vorsitz Vollbild Bisher gibt es fünf Bewerber-Paare und zwei Einzelkandidaten für die Nachfolge der zurückgetretenen SPD-Chefin Andrea Nahles. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius und seine Mitbewerberin Petra Köpping sind die neusten Gesichter im Bewerberfeld. Der 59-Jährige hat sich vor allem mit seinen Positionen im Bereich der Sicherheitspolitik auf Bundesebene einen Namen gemacht. | Bildquelle: dpa