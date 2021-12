Scholz' erste Regierungserklärung "Wir werden den Kampf gewinnen" Stand: 15.12.2021 10:14 Uhr

Nahbar und gleichzeitig kämpferisch: In seiner ersten Regierungserklärung hat Kanzler Scholz die Bürger zu Zuversicht in der Pandemie aufgerufen, das Land werde die Krise überwinden. Scholz kündigte tiefgreifende Änderungen an.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat im Bundestag seine erste Regierungserklärung abgegeben und dabei auf die schwierige Lage in der Corona-Pandemie hingewiesen. Gleichzeitig machte der SPD-Politiker den Bürgern aber auch Mut: "Es wird wieder besser. Wir werden den Kampf gewinnen, wir werden die Krise überwinden", sagte Scholz.

Die neue Regierung übernehme in bedrückenden Zeiten, sagte Scholz. Niemandem gehe es richtig gut - auch ihm nicht.

Wir werden alles tun, was notwendig ist, es gibt da für die Bundesregierung keine roten Linien. Die Bundesregierung wird nicht einen einzigen Augenblick ruhen, und wir werden jeden nur möglichen Hebel bewegen, bis wir alle unser früheres Leben und alle unsere Freiheiten zurückbekommen haben.

Scholz: 30 Millionen Impfungen sind erreichbar

Erneut wies er auf das Ziel hin, bis Jahresende 30 Millionen Impfungen zu verabreichen. Es sei möglich, dieses Ziel zu erreichen. Seit 18. November seien bereits 19 Millionen Dosen verimpft worden. Jetzt gelte es, in den verbleibenden Tagen bis Jahresende den Rest zu schaffen. Nur so bekomme Deutschland es hin, die Welle hinter sich zu lassen, sagt Scholz.

Eine harte Linie kündigte der Kanzler im Kampf gegen die "hasserfüllte Minderheit" an, die sich in der Pandemie vom Staat und der Wissenschaft abgewendet habe. "Dieser winzigen Minderheit der Hasserfüllten, die mit Fackelmärschen, mit Gewalt und Mordaufrufen uns alle angreift, werden wir mit allen Mitteln unseres demokratischen Rechtsstaats entgegentreten. Unsere Demokratie ist eine wehrhafte Demokratie", sagte Scholz. Viel sei von der Spaltung der Gesellschaft die Rede. Er stelle jedoch fest: "Unsere Gesellschaft ist nicht gespalten." Er lobte die Mehrheit, die sich solidarisch, vernünftig und vorsichtig verhallte.

"Wir werden neue Wege einschlagen"

Neben der Corona-Pandemie äußerte sich Scholz auch zu den Herausforderungen der kommenden Jahre. Dabei werde die Ampel-Koalition auf Erneuerung setzen: "Wir werden neue Wege einschlagen. Auch da, wo das Bewährte auf den ersten Blick noch funktioniert."

Im Kampf gegen den Klimawandel müssten sich die Bürger auf tiefgreifende Änderungen einstellen. "Hinter uns liegen 250 Jahre, in denen unser Wohlstand auf dem Verbrennen von Kohle, Öl und Gas gründete. Jetzt liegen vor uns etwa 23 Jahre, in denen wir aus den fossilen Brennstoffen aussteigen müssen und aussteigen werden", sagte Scholz. "Damit liegt vor uns die größte Transformation unserer Industrie und Ökonomie seit mindestens 100 Jahren."

Konkret kündigte Scholz etwa milliardenschwere Investitionen in neue Wohnungen, Schienenwege, Ladesäulen, Offshore-Windparks, Photovoltaik-Anlagen und Stromnetze an. Der Großteil der Investitionen solle privatwirtschaftlich erbracht werden, die Regierung werde aber dafür sorgen, "dass die Rahmenbedingungen stimmen". Hier nannte Scholz etwa Steuererleichterungen für Firmen, die in Klimaschutz und Digitalisierung investieren.

Scholz sagte, Deutschland sei ein Einwanderungsland. Aber: "Wir müssen ein noch besseres Integrationsland werden, dafür fühle ich mich verantwortlich."

Dank an Merkel

Der SPD-Politiker dankte auch seiner Amtsvorgängerin von der CDU. Angela Merkel habe "der Bundesrepublik Deutschland 16 Jahre lang in eindrucksvoller Weise als Bundeskanzlerin gedient, jederzeit orientiert an der Sache und an den Tatsachen, stets völlig uneitel und ohne Allüren, immer mit Mut und mit Klugheit, mit Pragmatismus und mit Umsicht". Gerade der geräuschlose Machtwechsel in Berlin sei "weltweit mit viel Bewunderung und Respekt" aufgenommen worden.

Es ist üblich, dass ein neuer Bundeskanzler kurz nach seiner Wahl die Leitlinien für die Arbeit seiner Regierung vorstellt. An die Regierungserklärung schließt sich eine rund zweieinhalbstündige Aussprache an, in der der Unionsfraktionsvorsitzende Ralph Brinkhaus (CDU) erstmals die Rolle des Oppositionsführers einnehmen wird. Mit der AfD und der Linken werden sich auch die anderen beiden Oppositionsparteien zur ersten Koalition von SPD, Grünen und SPD auf Bundesebene positionieren.

SPD, Grüne und FDP hatten Anfang Dezember - rund zehn Wochen nach der Bundestagswahl - den Koalitionsvertrag unterzeichnet. Vor einer Woche war Scholz vom Bundestag zum neunten Kanzler der Bundesrepublik gewählt worden.