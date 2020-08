Ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle - Bundesfinanzminister Scholz hält das für unbezahlbar. Er habe diese Idee schon immer falsch gefunden, so der SPD-Kanzlerkandidat. Eine Langzeitstudie soll erforschen, wie das Grundeinkommen wirkt.

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz lehnt ein bedingungsloses Grundeinkommen ab. "Das wäre Neoliberalismus. Und wenn man fair und richtig rechnet, ist das auch unbezahlbar", sagte der Bundesfinanzminister den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Er habe die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens schon immer falsch gefunden: "Das würde viele Errungenschaften des Sozialstaates wie die Renten- oder die Arbeitslosenversicherung gefährden."

Praxistest startet im Frühjar 2021

In Deutschland soll die Wirkung eines bedingungslosen Grundeinkommens erstmals in der Praxis untersucht werden. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung und der Verein "Mein Grundeinkommen" starteten das Experiment in dieser Woche.

Von Frühjahr 2021 an erhalten 120 Menschen jeweils drei Jahre lang ein Grundeinkommen in Höhe von 1200 Euro pro Monat. Sie sollen aus bis zu einer Million Bewerberinnen und Bewerbern ausgewählt werden.

Scholz: Bund muss weitere Kredite aufnehmen

Scholz geht zudem davon aus, dass der Bund zur Bewältigung der Corona-Krise auch im nächsten Jahr neue Schulden machen wird. Die Regierung werde dann weiter gezwungen sein, "die Ausnahme von der Schuldenregel zu ziehen und erhebliche Mittel aufzuwenden, um die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger zu schützen und die Wirtschaft zu stabilisieren".

Zugleich zeigte sich der SPD-Kanzlerkandidat zuversichtlich, dass die deutsche Wirtschaft bis Ende nächsten Jahres oder Anfang 2022 das Vorkrisenniveau erreichen werde.