Die Partei wieder stark machen - so beschreibt das Duo Scholz/Geywitz seine Pläne für den SPD-Vorsitz. Das ginge am besten in der Regierung - auch in der ungeliebten GroKo.

Von Julio Segador, ARD-Hauptstadtstudio Berlin

Es ist ein ungleiches Paar, das sich einträchtig vor den Journalisten in der Bundespressekonferenz vorstellt. Ganz schön unterschiedlich, meint Klara Geywitz:

"Ich will jetzt nicht sagen, dass er ganz leicht älter ist als ich, aber er ist offensichtlich ein Mann, und ich nicht. Und er kommt aus Hamburg und ich aus Potsdam. Deswegen sind wir in gewisser Art und Weise sehr unterschiedlich. Uns eint vielleicht ein Hang zur Ironie, das kann man glaube ich sagen. Und wir lesen auch beide gerne Bücher."

Olaf Scholz, der Mann mit feiner Ironie, der gerne Bücher liest, den kennt man. Er ist Bundesfinanzminister, SPD-Vizekanzler und - was neu ist: Er will SPD-Chef werden. An seiner Seite eine Frau, die weniger bekannt ist. Geywitz ist Landtagsabgeordnete aus Brandenburg. Zusammen bilden sie das bisher wohl prominenteste SPD-Kandidaten-Tandem. Und zusammen wollen sie, sagt Scholz, die SPD wieder zu alter Stärke führen.

"Ich möchte, dass sie ihre Kraft wiederbekommen kann. Und ich glaube auch, dass wir das miteinander können. Dass das hier auch ein Mann und eine Frau zusammentun, ist im Übrigen ein wichtiger Beitrag dazu, dass es funktioniert. Denn wenn man es auf zwei Schultern packen kann, geht es leichter als wenn man es allein macht. Und wenn man vertrauensvoll zusammenarbeiten kann, dann funktioniert es sogar doppelt gut."

Kandidatur für SPD-Vorsitz: Olaf Scholz und Klara Geywitz stellen Pläne vor

"Probleme löst man in der Regierung"

Dass die Sozialdemokratische Partei gebraucht werde, steht für Scholz außer Frage. Ohne die SPD sei die Gesellschaft in Deutschland eine andere, sagt er. Geywitz ist dabei ein Art Kontrastprogramm zu dem häufig spröden, sehr technokratisch wirkenden Vizekanzler. Die Potsdamerin will als mögliche Vorsitzende die SPD wieder erden und den Menschen näherbringen.

"Eine einfache Person aus dem Volk geht nach Berlin und vertritt uns da. Und genau das ist das, was ich auch machen möchte. Ich möchte als Mutter von drei Kindern, die im Leben steht, das repräsentieren, was viele machen. Nämlich jeden Tag hart arbeiten, gucken, dass die Kinder anständige Menschen werden und dass die Familie zusammenhält."

Eine zentrale Frage bei der Vorstellung des Duos ist: Wie halten sie es mit der Großen Koalition? Von Scholz weiß man, dass er auf SPD-Seite einer der tragenden Pfeiler der GroKo ist, diese weiterführen möchte. Auch Geywitz tendiert in diese Richtung: "Wir stehen für eine Sozialdemokratie, die die Probleme im Land löst, und das kann man am besten in der Regierung."

1/17 Kandidaten für den SPD-Vorsitz Mehr als ein Dutzend Genossen bewerben sich um den SPD-Parteivorsitz. Darunter einige bekannte - wie Finanzminister Scholz - aber auch zahlreiche unbekannte Gesichter, wie der bayerische Abgeordnete Brunner. Vollbild Bundesfinanzminister Olaf Scholz tritt jetzt doch für die Nachfolge der zurückgetretenen SPD-Chefin Andrea Nahles an - und zwar im Tandem mit der Brandenburger Landtagsabgeordneten Klara Geywitz. | Bildquelle: dpa

Perspektiven wichtiger als Bilanz

Gleichwohl will auch die 43-Jährige die Halbzeitbilanz abwarten. Wobei sie klar macht: Es geht nicht ausschließlich um eine Rückschau, wichtiger seien die Perspektiven.

"Also die Frage: gibt es noch Projekte, die wir mit dieser CDU an unserer Seite umsetzen können? Oder ist es nicht zu erwarten, dass noch große Fortschritte im Land für die Menschen zu erzielen sind? Ein Punkt, der zum Beispiel für viele in Ostdeutschland spannen ist, ist die Frage der Grundrente. Und ich denke, das wird auch ein wichtiges Argument sein, dass man sagt: Gibt es eine positive Perspektive weitere Projekte umzusetzen oder nicht."

Welche Chancen das Duo sich denn ausrechne, wollen die Journalisten dann noch wissen. Eine Frage wie gemalt für Scholz, der sich ein Lächeln nicht verkneifen kann: "Wenn man in einen Wettbewerb geht, dann sollte man das mit großer Demut vor denjenigen tun, die am Ende entscheiden. Das sind die Mitglieder der SPD. Um die geht es jetzt - und das ist gut so."

Scholz und Geywitz wollen SPD-Vorsitzende werden

Julio Segador, BR

Julio Segador, BR

21.08.2019 15:11 Uhr

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 20. August 2019 um 14:00 Uhr.