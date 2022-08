Kanzler in der Bundespressekonferenz Scholz kündigt weitere Entlastungen an Stand: 11.08.2022 12:04 Uhr

Angesichts steigender Energie- und Lebensmittelpreise hat Kanzler Scholz ein weiteres Entlastungspaket angekündigt. Soziale Unruhen befürchte er nicht. Die Steuerpläne von Finanzminister Lindner nannte er "sehr hilfreich".

Bundeskanzler Olaf Scholz will die Bürger in der aktuellen Energie- und Inflationskrise weiter unterstützen. "Es wird ein weiteres Paket geben", sagte er in der Bundespressekonferenz und verwies auch auf bereits beschlossene Hilfen. Man stütze sowohl Empfänger von Unterstützungsleistung als auch Menschen mit geringem oder mittlerem Einkommen, sagt der Kanzler. "Wir werden alles dafür tun, dass sie durch diese schwierige Zeit kommen."

Die Pakete hätten zusammen ein Volumen von rund 30 Milliarden Euro. Er verwies dabei auch auf bereits bekannte oder beschlossene Maßnahmen wie den höheren Mindestlohn, Verbesserungen beim Wohngeld oder das ab kommendem Jahr geplante Bürgergeld als Ersatz für das Hartz-IV-System. Ziel sei, dass "niemand vor unlösbare Probleme gestellt wird".

Lob für Lindner

Klar sei, dass "wir ein Gesamtpaket schnüren müssen, das alle Bevölkerungsgruppen umfasst", sagte Scholz. Dazu werden auch steuerliche Entlastungen gehören. Offenbar nahm er damit Bezug auf die Vorschläge von FDP-Chef Christian Lindner, die viel Kritik von Experten aber auch innerhalb der Regierung hervorgerufen hatten. "Der Finanzminister hat seinen Beitrag zu den notwendigen Überlegungen dazu gestern vorgestellt. Ich finde das sehr, sehr hilfreich", sagte Scholz. Es handele sich um einen "guten Aufschlag".

Für einen Nachtragshaushalt in diesem Jahr sieht der Kanzler keine Notwendigkeit. "Wir gehen davon aus, dass wir unsere Vorstellungen in dem finanziellen Rahmen bewältigen können, der uns zur Verfügung steht", sagte er. "Jetzt sollten wir uns darauf konzentrieren, die konkreten Vorschläge zu entwickeln, und ich bin sicher, dass wir sie finanzieren können." Scholz betonte zudem, der Bund wolle im kommenden Jahr die Schuldenbremse wieder einhalten.

Keine sozialen Unruhen erwartet

Eine Eskalation der sozialen Spannungen in Deutschland wegen der schwierigen Konjunkturlage und der steigenden Preise erwarte er nicht. "Ich glaube nicht, dass es in diesem Land zu Unruhen in dieser skizzierten Form kommen wird - und zwar deshalb, weil Deutschland ein Sozialstaat ist", so Scholz.

Nach seinen Worten sollen die beiden geplanten Flüssigerdgas-Terminals an der deutschen Nordseeküste noch in diesem Winter fertig werden. Die ersten Terminals würden "zu Beginn nächsten Jahres in diesem Winter angeschlossen". Man habe bereits in den vergangenen Jahren daran geplant. "Deswegen wird es jetzt auch schnell gehen." Es sei derzeit zwar teuer, Gas zu beschaffen. "Aber wir werden immer genug kriegen, darum geht es ja."

"Der russische Präsident trägt die Verantwortung"

Scholz prangerte auch russische Kriegsverbrechen in der Ukraine an. Viele dieser Taten habe er "mit großem Entsetzen" zur Kenntnis genommen, sagte er. "Der russische Präsident trägt die Verantwortung für diesen Krieg." Die Frage, ob sich Putin deshalb persönlich verantworten werden müsse, beantwortete er nicht.

Mit Blick auf die russischen Machtbestrebungen betonte der Kanzler, dass er sich keine Illusionen mache. Die "Zeitenwende", die auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine folge, habe er bewusst als solche bezeichnet. "Das ist eine Veränderung der Wirklichkeit, in der wir leben." Russland denke in den Kategorien der imperialistischen Machtpolitik des 17., 18. und 19. Jahrhunderts, sagte Scholz. "Das können wir nicht ändern, indem wir da nur zuschauen, sondern nur, indem wir das tun, was jetzt unsere Sache ist. Und das ist eben die Unterstützung der Ukraine." Das bedeute aber auch, Veränderungen im eigenen Land herbeizuführen - etwa zusätzliche Investitionen in die eigene Sicherheit.