Der Wetterbericht verheißt nichts Gutes für die Nordalpen: Drei Tage lang soll es mehr oder weniger durchgehend schneien. Auf den Bergen, wo jetzt teils schon drei Meter liegen, könnte noch mehr als ein Meter dazukommen.

Der Samstag bringt den Menschen in den Alpen eine kurze Atempause, danach dürfte sich die Situation aber weiter verschlimmern. Meteorologen sagen weitere massive Schneefälle voraus.

Von Sonntag bis Dienstagvormittag soll es am Nordrand der Alpen praktisch durchgehend schneien. In den Tälern seien 20 bis 60 Zentimeter Neuschnee zu erwarten, so die österreichische Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). In den Bergen könnten es um die 100 Zentimeter sein. In einigen exponierten Lagen, wie etwa dem Nebelhorn bei Oberstdorf im Allgäu, könnten es auch 1,50 Meter sein. Dort liegen derzeit schon knapp drei Meter Schnee.

Altschnee wiegt das Zehnfach von Pulverschnee

Zwischenzeitlich soll es dabei auch etwas wärmer werden. In tiefen Lagen kann der Niederschlag daher vorübergehend auch als Regen fallen. Das verbessert die Lage allerdings nicht - eher im Gegenteil. Denn eines der Hauptprobleme derzeit sind die enormen Lasten des Schnees auf den Dächern oder auch auf Bäumen.

Je feuchter der Schnee, desto größer werden diese Lasten. Pulverschnee, der bei niedrigen Temperaturen fällt, wiegt zwischen 30 und 50 Kilogramm pro Kubikmeter, feuchter Altschnee etwa das Zehnfache.

Schneehöhen in ausgewählten Orten (Stand: 12.01.2019) Ort Schneehöhe Oberstdorf/Allgäu 60-70 cm Nebelhorn bei Oberstdorf (Gipfel) 265-275 cm Zugspitze (Gipfel) 345 cm Schönau am Königssee 80 cm (Quelle: Bergbahnen/Tourismusverbände)

Menschen graben ihr zugeschneites Auto in Obertauern aus.

Belastbarkeitsgrenze für Hausdächer

Nach Berechnungen der ZAMG liegt die Schneelast auf Gebäuden, die nach der entsprechenden Norm gebaut sind, derzeit bei 30 bis 40 Prozent dessen, was diese Norm als Belastbarkeit vorgibt. Bis Dienstag dürften es dann 50 bis 60 Prozent, vereinzelt bis 80 Prozent sein, heißt es in einer Meldung der ZAMG.

Sowohl im Süden Bayerns als auch in den von den großen Schneemengen betroffenen Bundesländern Österreichs sind die Menschen derzeit damit beschäftigt, den Schnee von den Dächern zu schaufeln. Dabei helfen auch Soldaten von Bundeswehr bzw. österreichischem Bundesheer.

Fernpass bis Dienstag geschlossen

Zu Probleme führt der Schnee auch weiterhin auf Straßen und Schienen. In Bayern und Österreich bleiben viele Straßen gesperrt - entweder weil Bäume auf die Fahrbahn gestürzt sind, oder weil sie in einer Zone mit Lawinengefahr liegen. Betroffen davon ist auch die Fernpassstraße, eine der wichtigsten Verbindungen zwischen Bayern und dem westlichen Tirol. Sie bleibt bis Dienstagabend gesperrt. Die Ausweichrouten bedeuten einen erheblichen Umweg.

Auch bei der Bahn sind weiterhin mehrere Strecken gesperrt - etwa zwischen Bad Reichenhall und Berchtesgaden, Mittenwald und Innsbruck oder Immenstadt und Oberstdorf.