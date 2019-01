Schnee in Bayern und Österreich Unfälle, Staus, Flugausfälle

Flugausfälle in München, eine blockierte Autobahn bei Wien und Lawinengefahr in der Steiermark: Heftige Schneefälle haben im Süden Deutschlands und in Österreich für Verkehrsbehinderungen gesorgt - ausgerechnet zum Rückreiseverkehr.

Wegen starker Schneefälle sind am Flughafen München 120 Flüge ausgefallen. Dazu kommen etwa 140 Flüge mit Verspätungen, wie eine Sprecherin des zweitgrößten deutschen Flughafens sagte. Alle Flugzeuge müssten enteist werden.

Dazu kommt, dass an dem Flughafen mit seinen zwei Landebahnen jeweils nur eine Bahn wegen der ständigen Räumarbeiten für Starts und Landungen zur Verfügungen steht. Die Flugsicherung habe zudem wegen der Sichtverhältnisse den Flugverkehr eingeschränkt, so die Sprecherin. Sie schloss nicht aus, dass die Zahl noch weiter steigt.

Verkehrseinschränkungen in Österreich

Auch in Österreich führte der starke Schneefall zu Straßensperren und Flugausfällen. Westlich von Wien war zeitweise eine wichtige Autobahnverbindung blockiert, nachdem zahlreiche Lastwagen auf der Strecke liegen geblieben waren. In Bergregionen mussten einige Straßen wegen Lawinengefahr gesperrt werden. Darunter war auch das Sölktal in der Steiermark, wo 600 Bewohner und Touristen festsaßen.

Das Schlechtwetter fiel ausgerechnet auf das Rückreise-Wochenende, an dem viele deutsche Urlauber aus Tiroler und Salzburger Skigebieten heimkehrten. In weiten Teilen der österreichischen Alpen herrschte großes Lawinenrisiko - meist Stufe 4 auf der bis 5 reichenden Gefahrenskala.

Im Salzburger Land schneite es ausgiebig.

Warnung vor Lawinen

Der Lawinenwarndienst im Bundesland Salzburg warnte eindringlich vor Skifahren abseits gesichterter Pisten: "Teils enorme Einsinktiefen, null Sicht und hohe Lawinenaktivität", hieß es auf seiner Website. Der Schneefall werde noch bis zur Nacht auf Montag anhalten, prognostizierte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik.

Auch der Flughafen in Innsbruck sprach von "massiven Einschränkungen im Flugverkehr". Zahlreiche Verbindungen wurden umgeleitet, gestrichen oder waren als verspätet gemeldet.