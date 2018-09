Schäuble zu Demonstrationen "Kein Freibrief für Gewaltexzesse"

Keine Verharmlosung, keine Nachsicht: Bundestagspräsident Schäuble findet deutliche Worte zu rechten Demonstrationen. Allerdings zeigt er auch Verständnis für ein Unbehagen bei starker Zuwanderung.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hat nach den rechten Ausschreitungen in den vergangenen Wochen vor Verharmlosung gewarnt. Für "Ausländerfeindlichkeit, Hitlergrüße, Nazisymbole, Angriffe auf jüdische Einrichtungen" dürfe es "weder Nachsicht noch verständnisvolle Verharmlosung geben", sagte er zum Start der ersten Bundestagsdebatte nach der parlamentarischen Sommerpause. Außerdem sei das Demonstrationsrecht "kein Freibrief für Gewaltexzesse", mahnte Schäuble.

"Die Ereignisse in Chemnitz zwingen uns zu unterscheiden zwischen unentschuldbaren Gewaltexzessen und den Sorgen, die viele Bürger umtreiben", sagte er. Das Gewaltmonopol des Staates und die Durchsetzung des Rechts seien "nicht relativierbar".

Wasserwerfer bringen sich bei der Demonstration in Chemnitz in Stellung.

Verständnis für Unbehagen

Zugleich äußerte Schäuble aber Verständnis für das Unbehagen mancher Bürger angesichts hoher Zuwanderungszahlen. "Menschen, die sich vor zu vielen und schnellen Veränderungen in ihrer Lebens- und Erfahrungswelt fürchten, auch vor zu viel Zuwanderung in kurzer Zeit, solche Menschen müssen genau so ernst genommen werden wie jene, die in einer enger zusammenwachsenden Welt für Offenheit und für globale Solidarität eintreten."

Die vergangenen Wochen hätten vor Augen geführt, dass in Teilen der Bevölkerung Verunsicherung wachse und dass sich die Gesellschaft spalte. Missstände müssten benannt und behoben werden, aber maßlose Skandalisierung schade. "Nicht jedes Fehlverhalten in Behörden ist schon Beweis für angebliches Staatsversagen", sagte Schäuble mit Bezug auf die Debatte über Fehlentscheidungen bei Asylverfahren.

Polizei in Köthen: Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff zieht eine positive Bilanz der Polizeieinsätze.

"Klare Kante"

Schäuble bezog sich konkret auf Chemnitz, wo es nach der Tötung eines 35-Jährigen mehrfach Kundgebungen auch rechter Gruppen gegeben hatte, die teilweise in Ausschreitungen mündeten. Auch in Köthen (Sachsen-Anhalt) gingen zuletzt Hunderte Menschen nach einem AfD-Aufruf auf die Straße. Dort war ein 22-Jähriger nach einer Auseinandersetzung mit Afghanen an Herzversagen gestorben. Wie genau es dazu kommen konnte, ist bislang nicht zweifelsfrei geklärt.

Im Deutschlandfunk zog Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) eine positive Bilanz der Polizeieinsätze in Köthen. Der Staat habe "klare Kante" gezeigt, sagte er. Außerdem sei er den Köthenern für ihr Verhalten dankbar. Die bürgerliche Gesellschaft habe sich parteiübergreifend zusammengeschlossen und gezeigt, dass sie eine "Instrumentalisierung der Vorfälle nicht zulassen will". Laut einer Sprecherin der Polizei in Dessau-Roßlau verlief die von Hunderten Polizisten überwachte Veranstaltung "weitgehend störungsfrei".