Saudi-Arabien ist in Sachen Militärtechnik zweitbester Kunde in Deutschland. Nun mehren sich die Stimmen, wegen des Falls Khashoggi alle Rüstungsgeschäfte auf Eis zu legen - auch die schon genehmigten.

Nur Algerien kauft mehr Waffen in Deutschland als Saudi-Arabien, doch das könnte sich nun ändern. Die Bundesregierung muss nach Einschätzung des Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses, Norbert Röttgen, auch bereits genehmigte Rüstungsexporte in den Golfstaat einfrieren. Nach der Tötung des regimekritischen Journalisten Jamal Khashoggi müsse dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman deutlich gemacht werden, dass es auch für ihn Grenzen gebe, sagte Röttgen im ZDF.

Man stehe kurz vor der Aufklärung eines Foltermordes. In dieser Situation könnten auch zugesagte Geschäfte nicht stattfinden, solange die Todesumstände nicht restlos aufgeklärt und in Riad "substanzielle Konsequenzen" gezogen worden seien, forderte der CDU-Politiker. "Es kann jetzt nicht mehr zur Lieferung auch von bestehenden Verträgen kommen", sagte Röttgen. Dies sei auch eine Frage der Glaubwürdigkeit der demokratischen Staaten.

Kritische Frage nach Waffenliefungen an Saudi-Arabien

tagesthemen 22:15 Uhr, 22.10.2018, Michael Stempfle, ARD Berlin







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-462683~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Millionengeschäfte auch in diesem Jahr

Bis zum 30. September erteilte die Bundesregierung Exportgenehmigungen nach Saudi-Arabien im Wert von 416,4 Millionen Euro. Zuletzt hatte das CDU-geführte Wirtschaftsministerium die Ausfuhr eines Radarsystems zur Ortung gegnerischer Artillerie erlaubt. Anfang des Jahres gab die Regierung ihre Zustimmung zur Lieferung von acht Patrouillenbooten.

Bei einem Teil der Exporte handelt es sich um langfristig vereinbarte und schon genehmigte Exporte oder Produktionen, die nicht wieder rückgängig gemacht werden können. Allerdings hatte sich die Koalition in ihrem Vertrag darauf festgelegt, keine Waffen mehr an Länder zu liefern, die am Krieg im Jemen beteiligt sind. Dort führt eine von Saudi-Arabien geführte Koalition gegen Huthi-Rebellen, die ihrerseits vom Iran unterstützt werden.

Genehmigungen auf dem Prüfstand

Nach dem Eingeständnis des saudischen Königshauses, dass Khashoggi in dem Konsulat des Landes in Istanbul ums Leben kam, hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel angekündigt, dass vorerst keine Waffenexporte mehr genehmigt würden, solange der Fall Khashoggi nicht aufgeklärt sei. Was mit bereits genehmigten Ausfuhren geschehen soll, die noch nicht ausgeliefert sind, soll nach den Worten von Regierungssprecher Steffen Seibert nun geprüft werden.

Auch SPD-Fraktionsvize Rolf Mützenich forderte im Bayerischen Rundfunk den Stopp aller Rüstungsexporte - auch derjenigen, "die eine positive Voranfrage erhalten haben". Zugleich kritisierte er den Zeitpunkt der Erklärung Merkels und ihren grundsätzlichen Umgang mit Saudi-Arabien. Es sei "beschämend", dass erst die Ermordung Khashoggis die Bundeskanzlerin zum Umdenken veranlasst habe, sagte Mützenich der "Süddeutschen Zeitung" (Dienstagsausgabe).

Mützenich erinnerte daran, dass Merkel im April 2017 bei ihrem Besuch in Dschidda "neue Militärbeziehungen vereinbarte, großen Wirtschaftskontakten den Vorrang gab und die Versöhnung mit Riad beim Besuch des Kronprinzen Ende Mai 2018 in Berlin zur Chefsache erklärte".

Rüstungsunternehmen wollen Klarheit

Die deutschen Rüstungsunternehmen forderten unterdessen Klarheit von Merkel über das weitere Verfahren für Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien. "Die Rüstungsunternehmen brauchen im Rahmen bereits erteilter Genehmigungen dringend diesen Vertrauensschutz, da ansonsten rein politische Themen auf ihrem Rücken ausgetragen würden", sagte der Hauptgeschäftsführer des Branchenverbandes BDSV, Hans Christoph Atzpodien, dem "Handelsblatt". Als Beispiel nannte er das Unternehmen Lürssen, das einen vor Jahren genehmigten Vertrag über die Lieferung von Patrouillenbooten nach Saudi-Arabien hat.

Der CDU-Europapolitiker Elmar Brok brachte zugleich eine eine Videoüberwachung diplomatischer Einrichtungen des Königreichs ins Spiel. Eine sollte Möglichkeit solle rechtlich geprüft werden, "um im Ernstfall zu wissen, was dort passiert", sagte er der "Bild"-Zeitung. Saudi-Arabien unterhält in Deutschland eine Botschaft am Berliner Tiergarten sowie ein Konsulat in Frankfurt am Main.

Über dieses Thema berichteten die tagesthemen am 22. Oktober 2018 um 22:15 Uhr.