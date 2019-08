Landtagswahl 2019 Sachsen vor dem Umbruch?

Sachsen steht vor einer Landtagswahl, bei der sich die Kräfteverhältnisse grundlegend ändern könnten. Schon jetzt hat sie viele Menschen mobilisiert. Die Regierungsbildung dürfte schwierig werden.

Von Diana Köhler, MDR

Die Stimmung im Land ist angespannt, denn anders als in den vergangenen Jahrzehnten werden sich die politischen Kräfteverhältnisse in Sachsen wohl stark verschieben. Die Frage ist nur: Wie viel büßt die CDU ein? Sie ist - mit wechselnden Partnern oder allein - seit 1990 ununterbrochen an der Macht und kann nicht mehr davon ausgehen, stärkste Kraft zu werden. Am Sonntag wird sich entscheiden, ob ihr die AfD den Rang abläuft. Sie holte 2014 aus dem Stand 9,7 Prozent und zog erstmals in den Sächsischen Landtag ein, die CDU kam damals auf 39,7 Prozent.

Vor Sachsen-Wahl: Schwierige Regierungsbildung in Aussicht

tagesschau 20:00 Uhr, 30.08.2019, Sarah Frühauf, MDR





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-588363~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Jetzt - fünf Jahre später - liegen beide Parteien in den Vorwahlumfragen nahezu gleichauf. Kamen sie im Juli beide auf 26 Prozent, konnten sich die Christdemokraten zuletzt wieder etwas absetzen. In der ARD-Umfrage vom 22. August lag die CDU mit 30 Prozent sechs Prozentpunkte vor der AfD. Sollte sich hier der unermüdliche Wahlkampf von Ministerpräsident Michael Kretschmer auszahlen? Seit seiner Amtsübernahme im Dezember 2017 reist er durchs Land und sucht das Gespräch mit den Bürgern, um verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen. In den letzten Wochen vor der Wahl machte er das zum 24/7-Job.

SPD steuert auf historisches Tief zu

Die eigentlich guten Umfragewerte der aktuellen Regierungskoalition - 53 Prozent der Befragten des MDR-Sachsentrends vom Juli gaben an, mit der Arbeit der Landesregierung zufrieden sein - spiegeln sich nicht in den Umfragewerten beider Parteien wider. Die SPD Sachsen steuert aktuell auf den schlechtesten Wert ihrer Geschichte zu - im ARD-Trend kam sie auf nur noch sieben Prozent. Landeschef Martin Dulig will sich dennoch nicht entmutigen lassen. Seine Antwort heiße Zuversicht, sagte er dem MDR Sachsen. Eine Gesellschaft brauche schließlich die Sozialdemokratie.

Eine Woche vor der Wahl konnte er als Verkehrsminister dann noch eine wichtige Botschaft setzen: Der Bund hat grünes Licht für den Ausbau der A4 zwischen Nossen über Dresden nach Bautzen gegeben. Die völlig überlastete und staugeplagte Transitstrecke ist ein Dauerbrenner in Sachsen. Nicht durchsetzen konnte die SPD die Bildung einer Landesverkehrsgesellschaft, die das Tarif-Wirrwarr der fünf Verkehrsverbünde auflösen und den ÖPNV in Sachsen attraktiver machen soll. Zu groß waren die Widerstände der CDU-Landräte. Die Landesverkehrsgesellschaft, so Dulig, bleibe aber eines der Kernthemen, das seine Partei zu Ende bringen wolle.

CDU schließt Koalition mit der AfD aus

Auf der Haben-Seite der aktuellen Landesregierung steht das Gegenlenken beim Lehrermangel. Mit dem Seiteneinsteiger-Programm und der Verbeamtung von Lehrern wurden die ersten Weichen gestellt, um die Altersabgänge zu kompensieren. Das Thema Bildung ist neben der Flüchtlingspolitik und dem Umweltschutz eines der wahlentscheidenden Themen für die Sachsen, wie aus einer Befragung von Infratest dimap hervorgeht.

Trotz guter Botschaften an die Wähler wird es den Umfragen zufolge nicht mehr für eine weitere Legislatur unter Schwarz-Rot reichen. Was bedeutet das? Sachsen könnte entweder eine von der FDP immer wieder ins Spiel gebrachte Minderheitsregierung bekommen. Oder es bilden sich neue Koalitionen.

Die AfD könnte sich nach eigenem Bekunden eine Zusammenarbeit mit der CDU vorstellen. AfD-Landeschef Jörg Urban deutete an, dass seine Partei bereits entsprechende Gespräche mit Teilen der CDU führe. Für eine Koalition mit der CDU stellt die AfD vor allem eine Bedingung: nicht mit Michael Kretschmer. Dieser sieht das genauso: Die CDU werde weder mit der AfD noch der Linken koalieren, so der Regierungschef:

"Mit diesen beiden Parteien kann es keine Zusammenarbeit geben. Die AfD bezeichnet uns als Volksverräter. Die Linke will den Sozialismus einführen."

Kenia-Koalition für Sachsens Regierung?

Kretschmer muss sich also weitere Regierungspartner suchen. Da wären die Grünen, die von dem bundesweiten Hoch auch in Sachsen profitieren und in den letzten Umfragen bei elf Prozent lagen. Zwar schließt Kretschmer ein Bündnis mit den Grünen nicht kategorisch aus. Doch ihre Positionen bei wahlentscheidenden Themen wie Braunkohleausstieg und Schutz des Wolfes liegen viel zu weit auseinander, als dass er so ein Bündnis wirklich anstrebt.

Wollen die Grünen spätestens bis 2030 die letzten Kohlekraftwerke in der Lausitz und dem Leipziger Raum vom Netz nehmen, will die CDU erst dann den Ausstieg wagen, wenn andere Versorgungswege sichergestellt sind. "Mich stört, dass die Grünen sehr stark auf Regulierungen und Verbote setzen. Das ist nichts, was ich mir wünsche", so Kretschmer. Ob es also zu der sogenannten Kenia-Koalition mit CDU, SPD und Grünen kommt, wird sich zeigen.

Die FDP könnte nach fünf Jahren wieder in den Landtag einziehen. Wenn auch knapp: In allen Vorwahlumfragen kam sie auf fünf Prozent. Das reicht rein rechnerisch weder für eine schwarz-gelbe Neuauflage noch für eine Koalition mit der bestehenden Landesregierung. Wären noch die Freien Wähler, die im ARD-Trend um einen Prozentpunkt zulegen konnten und aktuell bei vier Prozent liegen.

Sachsen steht vor einer entscheidenden Wahl, die unübersichtliche Mehrheitsverhältnisse mit sich bringen wird und die die Menschen im Land mobilisiert. Denn vieles deutet auf eine hohe Wahlbeteiligung hin: Die Zahl der Briefwähler ist deutlich höher als sonst, der Wahl-O-Mat knackt den Nutzerrekord, der Wahlkampf polarisiert und sorgt in Familien und auf der Straße für jede Menge Gesprächsstoff.