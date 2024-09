Abriss der Carolabrücke Feuerwehr ist "vorsichtig optimistisch" Stand: 14.09.2024 15:22 Uhr

Einsatzkräfte arbeiten mit Hochdruck an der Abtragung der in Dresden eingestürzten Carolabrücke. Die Arbeiten kommen gut voran. Doch die Zeit drängt - denn die Wasserstände der Elbe steigen.

Die Abriss- und Räumungsarbeiten an der zum Teil eingestürzten Dresdner Carolabrücke sollen auf der Neustädter Seite bis zum Abend abgeschlossen sein. Das kündigte Feuerwehrsprecher Michael Klahre am Mittag an. Man sei "vorsichtig optimistisch".

Die gesamte Nacht hatten Einsatzkräfte ununterbrochen gearbeitet, Brückenteile wurden zerkleinert und mit dem Lastwagen abtransportiert. Der Bereich unterhalb des Neustädter Brückenkopfes - rechts der Elbe gelegen - werde bis zum Abend geräumt sein, so Klahre. Das Hochwasser könne kommen, ohne dass eine weitere Gefährdung durch die heruntergestürzten Brückenteile bestehe. "Darüber sind wir sehr, sehr froh", sagte Klahre.

Für Sonntag wird Alarmstufe 1 erwartet

An der Elbe in Dresden wird am Sonntagvormittag ein Pegelstand von vier Metern erwartet. Bei dieser Höhe wird Alarmstufe 1 ausgerufen, sagte der Leiter des Dresdner Umweltamtes, René Herold. Der normale Pegelwert liegt bei rund zwei Metern. Herold rechnet damit, dass der Wasserstand in den nächsten Tagen die Fünf-Meter-Marke überschreitet.

Für Mitte nächster Woche wird demnach mit dem höchsten Punkt, dem sogenannten Scheitel, gerechnet. Wie hoch dieser ausfalle, sei noch unklar, so Herold. Heute Mittag lag der Pegel der Elbe in Dresden laut Karte des Landeshochwasserzentrums bei 2,90 Metern.

Bergepanzer der Bundeswehr zur Unterstützung

Alle geplanten Maßnahmen an der zum Teil eingestürzten Carolabrücke könnten zunächst wie geplant zu Ende geführt werden. "Dann müssen wir einfach abwarten, wie sich das die nächsten Tage entwickelt", sagte Herold. Nach derzeitiger Einschätzung hat das in der Elbe liegende abgestürzte Teil der Betonbrücke keinen größeren Einfluss auf den Pegelstand.

Die Einsatzkräfte arbeiten derzeit wegen der drohenden Hochwassergefahr mit Hochdruck an der Beräumung der Einsturzstelle. Am Freitagabend waren zwei Bergepanzer der Bundeswehr zur Unterstützung vor Ort eingetroffen.