Vizekanzler Scholz hat die Verlängerung des Exportstopps von Rüstungsgütern nach Saudi-Arabien gegen Kritik verteidigt. Im Bericht aus Berlin sagte er, solange es keine EU-weite Rüstungskontrollpolitik gebe, bleibe es kompliziert.

Nach der Verlängerung des Rüstungsexportstopps für Saudi-Arabien mehren sich vor allem in der Union die kritischen Stimmen. Die Entscheidung sei eine Bankrotterklärung für die deutsche Sicherheits- und Außenpolitik, sagte der wirtschaftspolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Joachim Pfeiffer.

Der stellvertretende Kanzler und SPD-Vize Olaf Scholz verteidigte im Bericht aus Berlin die Linie der Bundesregierung: "Ich finde richtig, was wir entschieden haben." Angesichts hungernder Kinder im Jemen und Familien auf der Flucht müsse Deutschland Verantwortung übernehmen und dürfe keine Waffen mehr in das Kriegsgebiet liefern. Die Entscheidung der Bundesregierung war vor allem auf Drängen der SPD gefallen, die schon im Koalitionsvertrag einen teilweisen Rüstungsexportstopp für die am Jemenkrieg beteiligten Länder durchgesetzt hatte.

Olaf Scholz, Vizekanzler, zum Rüstungsexportstopp nach Saudi-Arabien

Bericht aus Berlin, 31.03.2019





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-522281~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Scholz für "Vermittlungsinstanz EU"

Die Entscheidung der Bundesregierung gilt als schwieriges Signal an die europäischen Partner. Vor allem Frankreich, mit dem Deutschland an verschiedenen Rüstungsprojekten arbeitet, dürfte wenig Verständnis haben. Schon vor der Entscheidung am Donnerstag hatte die französische Botschafterin in Berlin wenig diplomatische Worte gewählt. Nach ihrem Eindruck sei das deutsche Exportkontrollsystem "unberechenbar". Das Vorgehen richte sich nach der deutschen Innenpolitik und habe "schwerwiegende Folgen für unsere bilaterale Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich".

Scholz sieht dieses Problem als gesamteuropäische Herausforderung. In der aktuellen Lage fielen alle Entscheidungen auf nationalen Ebenen - doch in der Zukunft müsse man dahin kommen, dass "solche Dinge auf europäischer Ebene" entschieden würden. Solange jeder EU-Staat für sich selbst entscheide, wird es laut Scholz immer wieder Situationen geben, "in denen der eine sagt: 'Ich finde, man kann noch exportieren, und der andere sagt: 'Ich glaube, das ist nicht mehr richtig'". Dabei dürfe die Bundesregierung auch nicht die EU-Partnerschaften über die Menschenrechte stellen. Die sollten allen wichtig sein.

Der Vizekanzler plädierte für eine "europäische Rüstungskontrollpolitik" - EU-Strukturen, die den nationalen Staaten - die im Zweifel unterschiedlicher Meinung sind - die Entscheidung abnehmen. Ohne sie, ohne die "Vermittlungsinstanz EU", werde es weiter kompliziert bleiben, so Scholz.

Vertrauen in Vertragspartner

Nach erbittertem Streit hatte die Bundesregierung das Verbot von Rüstungsexporten nach Saudi-Arabien am Donnerstag grundsätzlich um ein halbes Jahr verlängert. Für rein deutsche Produkte gilt ein komplettes Lieferverbot - auch für bereits genehmigte Exporte.

Für europäische Gemeinschaftsprojekte wurde der Exportstopp dagegen leicht aufgeweicht: Bis Ende des Jahres dürfen deutsche Unternehmen Bauteile für solche Projekte an Unternehmen etwa in Frankreich oder Großbritannien liefern, damit die Produktion weitergehen kann. Die Bundesregierung will aber verhindern, dass sie an die Auftraggeber Saudi-Arabien oder Vereinigte Arabische Emirate ausgeliefert werden.

Bei diesen Projekten zeigte sich der Vizekanzler überzeugt, dass sich die Vertragspartner an die Auflagen der Bundesregierung halten und die Waffen am Ende nicht im Jemenkrieg zum Einsatz kämen. Da setze die Bundesregierung vor allem auf Vertrauen.