Mehr Geld für die Truppe - Neu-Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hält sich nicht lange mit Einarbeitungsphasen auf. Kaum im Amt setzt sie erste Duftmarken. Und erntet Widerspruch.

Von Julio Segador, ARD-Hauptstadtstudio

Noch keine Woche ist die neue Verteidigungsministerin im Amt. Innerhalb der Regierungskoalition sorgt Annegret Kramp-Karrenbauer schon jetzt für heftige Diskussionen. Es geht ums Geld.

Deutschland habe mit Blick auf die Rüstungsausgaben eine klare Zusage zu dem Zwei-Prozent-Ziel der NATO gegeben. Es sei klar, dass man den Weg dorthin auch gehen müsse, so die neue Verteidigungsministerin in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Diese Haltung werde sie nun im Kabinett als Fachministerin und CDU-Chefin vertreten.

Eine klare Aussage, die den CSU-Verteidigungspolitiker Reinhard Brandl freut. Die Bundeswehr müsse gut ausgestattet werden, so seine Forderung. Und das kostet Geld.

Im Bundeshaushalt ist für 2020 zunächst eine leichte Erhöhung der Rüstungsausgaben vorgesehen, bis 2023 sollen die Ausgaben aber wieder zurückgehen. Vom Zwei-Prozent-Ziel der NATO ist Deutschland damit weiterhin weit entfernt. Dass der Verteidigungshaushalt mittelfristig sinke, habe sie immer kritisiert, erklärte nun Kramp-Karrenbauer. Sie werde sich dafür einsetzen, dass die Etatplanung auch mittelfristig in die richtige Richtung gehe.

Dabei hat sie wichtige Verbündete. Denn auch Bundeskanzlerin Angela Merkel will mehr Geld für die Bundeswehr:

Konkrete Zahlen nannte Merkel in ihrer Rede bei dem feierlichen Gelöbnis zwar nicht, doch wohin es geht, scheint klar. Eine Richtung, die dem Koalitionspartner nicht passt.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hält im Gespräch mit dem ARD-Hauptstadtstudio nichts von der Forderung nach mehr Geld für die Bundeswehr. Und auch die Tatsache, dass es nun die CDU-Chefin ist, die diese Forderung erhebt, beeindruckt Klingbeil nicht.

"Was wir nicht wollen ist, dass die Aufrüstungsfantasien von Herrn Trump erfüllt werden. Und da ist es auch egal, ob die neue Parteivorsitzende am Kabinettstisch sitzt als neue Verteidigungsministerin. Wir haben eine klare politische Haltung und dabei bleibt es auch."

Ablehnung kommt auch von der Opposition. Sevim Dagdelen, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linksfraktion sagte dem ARD-Hauptstadtstudio: Wer den Militärhaushalt in den kommenden Jahren fast verdoppeln wolle, sei entweder "nicht ganz dicht" oder setze ganz bewusst auf Militarismus:

"Es ist doch äußerst fragwürdig warum Deutschland so zur stärksten Militärmacht in Europa werden soll. Durch diesen brandgefährlichen Waffenwahn fehlen uns auch Milliarden für dringend notwendige Investitionen in unserem Land. Und um Sicherheit zu schaffen braucht es Diplomatie und Dialog in der Welt statt Aufrüstung."