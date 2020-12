Mit fast 30.000 Corona-Neuansteckungen ist ein neuer Höchststand erreicht. Weitere Länder kündigen noch vor einer neuen Bund-Länder-Runde am Sonntag Verschärfungen an - und dringen auf eine bundesweite Lösung.

13 Tage vor Heiligabend haben die Corona-Zahlen in Deutschland einen neuen Höchstwert erreicht: Die Gesundheitsämter übermittelten binnen 24 Stunden 29.875 Neuinfektionen, wie aus den aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts hervorgeht. Das sind über 6000 mehr als am Vortag, als mit 23.679 Fällen ebenfalls ein Höchstwert erreicht worden war.

Altmaier spricht von exponentiellem Anstieg

Mit den von Bund und Ländern zuletzt beschlossenen Maßnahmen ist das Infektionsgeschehen nicht in den Griff zu bekommen. Es mehren sich die Rufe nach weiteren Verschärfungen. Es gebe einen exponentiellen Anstieg der Infektionszahlen, sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. "Wir müssen jetzt handeln."

Auch Bundesinnenminister Horst Seehofer will mit Corona-Verschärfungen nicht bis nach Weihnachten warten. "Die einzige Chance, wieder Herr der Lage zu werden, ist ein Lockdown, der aber sofort erfolgen muss", sagte der CSU-Politiker dem "Spiegel".

Neue Beschlüsse könnten am Sonntag fallen. Dann soll es nach Angaben der baden-württembergischen Landesregierung ein weiteres Gespräch von Kanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder geben. Die Kanzlerin hatte zuletzt am Mittwoch in der Generaldebatte im Bundestag auf einen harten Lockdown gedrungen.

Lockdown in Baden-Württemberg

Ministerpräsident Winfried Kretschmann kündigte bereits an, sein Land werde nach Weihnachten bis mindestens zum 10. Januar in den Lockdown gehen. Dafür wolle er auch am Sonntag werben. Sollte keine bundeseinheitliche Lösung gefunden werden, werde er eine gemeinsame Lösung mit den Nachbarbundesländern anstreben, erklärte er.

Schwesig will einheitliches Vorgehen

Auch Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Manuela Schwesig dringt auf weitere - und vor allem bundeseinheitliche - Verschärfungen. Sie werbe für diese Position, obwohl es in ihrem Bundesland Regionen mit geringer Inzidenzzahl gebe, sagte Schwesig im ARD-Morgenmagazin. "Zum Beispiel den Einzelhandel zu schließen, macht nur Sinn, wenn es bundesweit einheitlich ist." Früh zu handeln helfe auch der Wirtschaft, "denn wenn wir zu spät handeln, haben wir zu viele Kranke und Tote, aber auch zu vielen wirtschaftlichen Schaden", unterstrich Schwesig.

Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin MV: "Es reicht nicht - wir brauchen bundesweite Regeln"

Morgenmagazin, 11.12.2020





Auch warnte sie davor, dass zu Weihnachten die Menschen "quer durch Deutschland reisen". Ihr Bundesland habe bereits strenge Einreisegeln erlassen. Dort dürfe nur die Kernfamilie besucht werden.

Verschärfungen in Thüringen

Das Kabinett von Thüringen, das ebenfalls hohe Infektionszahlen aufweist, beschloss am Donnerstagabend weitere Maßnahmen für den Freistaat. So sollen Handels- und Dienstleistungsbetriebe mit Ausnahmen von Lebensmittelläden und Geschäften für den Grundbedarf, "soweit die Ministerpräsidentenkonferenz keine zeitlich davor liegenden Regelungen trifft", mit Ablauf des 18. Dezember schließen.

Für Berlin hatte der Regierende Bürgermeister Müller am Donnerstag ebenfalls deutliche Einschränkungen angekündigt. Der Senat will sich am kommenden Dienstag damit befassen. Müller will sich auch mit Brandenburg abstimmen.

"Lage in Sachsen ist dramatisch"

In etwa Bayern oder Sachsen sind schon härtere Einschnitte beschlossen. In Sachsen sollen vom kommenden Montag an Schulen, Kitas, Horte und viele Geschäfte geschlossen werden. "Die Lage in Sachsen ist dramatisch", sagt der dortige Wirtschaftsminister Martin Dulig. Es gehe um Leben und Tod.

In Bayern gelten schon seit Mittwoch strengere Regeln wie Ausgangsbeschränkungen, ein Alkoholverbot in Innenstädten und Ausgangssperren in Hotspots. Auch Ministerpräsident Markus Söder setzt auf die Gemeinsamkeit der Länder. "Ich rate uns zu einem einheitlichen Vorgehen und hoffe dabei auf die Ministerpräsidentenkonferenz", sagte der CSU-Chef dem Nachrichtenportal t-online.

Weit über 20.000 Todesfälle

Insgesamt zählt das RKI seit Beginn der Pandemie 1.272.078 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Nach Schätzungen sind rund 942.100 Menschen inzwischen genesen.

Mit 598 neuen Todesfällen wurde zudem ein zweiter Höchststand binnen kurzer Zeit erreicht. Der bisher höchste Tagesstand von 590 Toten war am Mittwoch vermeldet worden. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 20.970.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Donnerstag bei 1,03 (Vortag: 0,99). Das heißt, dass 100 Infizierte rechnerisch 103 weitere Menschen anstecken. Der Wert schwankt seit einigen Wochen um 1 herum und bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor acht bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.