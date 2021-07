avatar dito 18.07.2021 • 08:49 Uhr

Solange das Gesundheitssystem nicht überlastet ist, ist alles ok. Mittlerweile gibt es vielerorts Impfungen sogar ohne Termin. Wer sich schützen will kann das tun, wer es nicht tut, hat keine Ansprüche an die geimpften zu stellen. Kein ungeimpfter kann weiter Grundrechtseingriffe verlangen. Geimpfte müssen das Restrisiko akzeptieren. Straßenverkehr, Grippe, Arbeit: Restrisiko gibt es immer.