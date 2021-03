Corona-Infektionsgeschehen Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 129,7

Das Robert Koch-Institut hat 17.176 neue Corona-Infektionen registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg erneut auf nun 129,7. Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann stellte neue Lockdown-Gespräche in Aussicht.

Die Infektionsgeschehen in Deutschland hat sich erneut erhöht: Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) auf 129,7. Am Vortag hatte der Inzidenzwert bundesweit bei 124,9 gelegen, vor einer Woche bei 103,9. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche an und ist eine wichtige Kennzahl zum Pandemieverlauf.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen 24 Stunden 17.176 neue Corona-Infektionen. Das sind 3443 mehr als am vergangenen Sonntag. Vor genau einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 13.733 Neuinfektionen verzeichnet. Zudem wurden 90 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verzeichnet. Der Höchststand von 1244 neu gemeldeten Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden.

Mehr als 75.000 Tote

Die Zahl der Neuinfektionen ist an Wochenenden in der Regel niedriger als im Wochendurchschnitt, da an den Wochenenden weniger getestet wird und weniger Testergebnisse übermittelt werden.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 2.772.401 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 75.870.

Lockdown-Forderungen werden lauter

Angesichts der steigenden Infektionszahlen hatten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierungschefs der Länder bei ihrem letzten Corona-Gipfel auf die Verlängerung der geltenden Lockdown-Regeln bis zum 18. April geeinigt. Außerdem wurden inzwischen regional weitere Restriktionen beschlossen. Die Forderungen nach weiteren Maßnahmen und einem neuen Corona-Gipfel werden aber bereits wieder lauter.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann stellte für Anfang der Woche weitere Gespräche zwischen Bund und Ländern über einen harten Lockdown in Aussicht. "Erstmal überlegen wir alle solche Sachen", sagte der Grünen-Politiker. "Wir müssen das auch mit anderen Ländern vorbesprechen, mit dem Bundeskanzleramt", so Kretschmann. "Wir sehen halt, die Zahlen rasen förmlich hoch." Bei den Gesprächen am Montag und Dienstag müsse man "zu Klarheit kommen".