RKI-Chef Wieler zur Corona-Lage "Die Situation ist sehr ernst"

Ein Rekordwert an Neuinfektionen und immer mehr Fälle, deren Ursprung nicht ermittelt werden kann - das Geschehen sei dynamisch, sagt RKI-Chef Wieler. Für einen Strategiewechsel im Kampf gegen das Coronavirus gebe es aber keinen Grund.

Vor dem Hintergrund eines starken Anstiegs der Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, die Corona-Situation in Deutschland als "sehr ernst" bezeichnet.

"Wir sind nicht machtlos", sagte er mit Blick auf das Verhalten aller Bürger. "Derzeit haben wir noch die Chance, die weitere Ausbreitung des Virus zu verlangsamen." Voraussetzung dafür sei aber die konsequente Einhaltung der Hygieneregeln. Es müssten sich mehr Menschen an die sogenannte AHA+L-Regel halten. Dennoch müsse damit gerechnet werden, dass sich das Virus in einigen Regionen stark und auch "unkontrolliert" ausbreiten könne, sagte Wieler.

Corona-Ausbrüche vor allem im privaten Umfeld

Der RKI-Präsident wies darauf hin, dass im Vergleich zur ersten Welle der Pandemie derzeit die Ausbreitung des Virus in privaten Haushalten deutlich zunehme. Ursache sei, dass sich Menschen vor allem bei privaten Begegnungen ansteckten und das Virus mit nach Hause brächten. Dies gelte es, mit Einhaltung der Hygieneregeln zu verhindern. Ansteckungen im öffentlichen Nahverkehr oder auch in Hotels seien dagegen eher seltener.

Die Fallzahlen stiegen seit Anfang September und auch "immer schneller". Es sei ein "drastisches, sehr dynamisches Geschehen", so Wieler. Insgesamt seien in den vergangenen sieben Tagen drei Mal so viele Fälle wie noch vor zwei Wochen gemeldet worden. Momentan seien noch immer eher jüngere Menschen betroffen. Es gebe deshalb mehr leichte Erkrankungen. Es steige aber auch der Anteil bei älteren Menschen.

Wieler: Keine Veranlassung für Strategiewechsel

Auch die Zahl der Covid-19-Patienten in Krankenhäusern wachse. Derzeit müssten 943 Menschen intensivmedizinisch behandelt werden. Dies seien doppelt so viele wie noch vor zwei Wochen.

Wieler erklärte, er sehe jedoch derzeit keine Veranlassung, die von Deutschland gefahrene Strategie im Kampf gegen das Coronavirus zu ändern. Eindämmung, Schutz und Milderung seien die drei Pfeiler für ein erfolgreiches Vorgehen in der Pandemie, so der RKI-Präsident.

Mehr als 11.000 Neuinfektionen

Am Morgen hatte das RKI einen neuen Höchstwert bei den Corona-Neuinfektionen gemeldet. Nach Angaben der Gesundheitsämter sind binnen 24 Stunden 11.287 Fälle gemeldet worden. Der bisherige Höchstwert seit Beginn der Pandemie in Deutschland war am Samstag mit 7830 Neuinfektionen erreicht worden.

Überforderung in mehreren Kreisen und Städten

Einige Städte und Kreise sind nach RKI-Angaben derzeit damit überfordert, den vorgeschriebenen Infektionsschutz in der Pandemie vollständig zu gewährleisten. Die Engpässe umfassten etwa die Ermittlung von Fällen und die Nachverfolgung von Kontaktpersonen.

Höchststände bei den Corona-Infektionen in mehreren Regionen Deutschlands haben inzwischen zu neuen, teils massiven Einschränkungen für Bürgerinnen und Bürger geführt. Im am schlimmsten betroffenen Kreis Berchtesgadener Land in Bayern dürfen die Menschen die Wohnung nur noch aus triftigen Gründen verlassen. Schulen, Kitas, Freizeiteinrichtungen und Restaurants müssen geschlossen bleiben.