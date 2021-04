Corona-Pandemie Sieben-Tage-Inzidenz steigt

Laut RKI wurden 11.907 Neuinfektionen gemeldet, die Inzidenz liegt bundesweit demnach bei 169,3. Während die Zahlen auf hohem Niveau verharren, werden vor dem Bund-Länder-Treffen die Rufe nach einem Ende der Impfpriorisierung lauter.

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 11.907 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Deutschlandweit wurden nach RKI-Angaben innerhalb von 24 Stunden 60 neue Todesfälle verzeichnet. Nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen des RKI sind möglich. Montags sind die vom RKI gemeldeten Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird. Am Montag vor einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 11.437 Corona-Neuinfektionen und 92 neue Todesfälle gemeldet.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner lag laut RKI am Morgen bundesweit bei 169,3. Am Sonntag hatte das RKI diese Sieben-Tage-Inzidenz mit 165,6 angegeben, am Montag vergangener Woche mit 165,3. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.299.325 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 2.910.100 an.

Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 81.624. Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag nach dem RKI-Lagebericht von Sonntagnachmittag bei 1,08 (Vortag: 1,09). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 108 weitere Menschen anstecken.

Söder fordert einen "zeitlich gut gestaffelten" Plan

Unterdessen diskutieren Politiker und Ärztevertreter darüber, ab wann die Priorisierung bei den Impfungen aufgehoben werden soll und welche Rechte Geimpfte zurückbekommen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder forderte im "Bericht aus Berlin" vom Bund-Länder-Gipfel einen "zeitlich gut gestaffelten" Plan, wie und wann Geimpfte wieder Rechte erhalten sollten. "Wer geimpft ist, der muss mehr Freiheit haben", sagte er. Man brauche einen Anreiz, sich impfen zu lassen.

Das Bundesjustizministerium hat bereits ein Eckpunktepapier vorgelegt, welches Vorschläge für mögliche Lockerungen für Geimpfte und Genesene aufführt und voraussichtlich zentraler Diskussionspunkt beim Gipfel sein wird. Demnach sollen sie ähnlich wie aktuell negativ Getestete etwa Erleichterungen bei Ausgangssperren, Kontakten oder auch bei Reisen erhalten. "Weniger eingreifende Schutzmaßnahmen", also etwa Abstandsgebote und das Tragen von Masken könnten aber auch für Geimpfte, Genesene und Getestete weiterhin gelten.

Söder warb auch dafür, die "starre Priorisierung" bereits ab Mai aufzuheben, wie er in der "Bild am Sonntag" sagte. Im "Bericht aus Berlin" begründete er seine Forderung damit, dass das "Einladungsmanagement" bei der Vergabe von Terminen in den Impfzentren enorm viel Zeit koste. "Wir müssen schneller sein", so Söder - und das gehe nur mithilfe der Impfungen in den Arztpraxen. Er drängt zudem auch auf "Betriebs- und Familienimpfungen". Denn genau dort - in Unternehmen und in Familien - bestehe mit das größte Ansteckungsrisko.

Die Jüngeren im Blick

CDU-Chef Armin Laschet sprach sich ebenfalls dafür aus, die Impfpriorisierung aufzuheben. Im Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" peilte er dafür "spätestens" den Juni an. Zuvor hatte auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in Aussicht gestellt, die Priorisierung könne eventuell im Juni gekippt werden, abhängig vom Fortschritt der Impfkampagne.

SPD-Chef Norbert Walter-Borjans sagte dem "Tagesspiegel", er halte es "für einen ehrlichen und machbaren Plan, den Mai noch im Rahmen der geltenden Priorisierung zu nutzen und ab Juni unterschiedslos zu impfen". So kämen auch jüngere Menschen schneller zu einer Impfung, "die sich nun mal am ehesten in Gruppen treffen".

Den niedergelassener Ärzten ist das zu spät. "Spätestens in zwei, drei Wochen sollte die Priorisierung aufgehoben werden, da erwarten wir ein klares Signal des Impfgipfels", forderte Dirk Heinrich, Vorsitzender des Ärzteverbandes Virchowbund, der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Ab Mai gehe es um 1,5 Millionen Impfdosen pro Woche für die niedergelassenen Ärzte, ab Juni seien es bis zu 3,5 Millionen Dosen. "Fällt die Priorisierung nicht schnellstens weg, bürokratisieren wir uns einen Impfstau herbei."

Hausärzte drängen seit Wochen

Der Bundesvorsitzende des Hausärzteverbands, Ulrich Weigeldt, forderte ebenfalls mehr Tempo - und mehr Impfstoff für die Praxen. "Es ist so hanebüchen wie inakzeptabel, dass in den Kühlschränken der Impfzentren weiterhin Millionen Impfstoffdosen ungenutzt lagern oder nicht vollständig verbraucht werden, während sich draußen tagtäglich Tausende infizieren", sagte er der "Rheinischen Post". Seit Wochen fordere sein Verband, den Impfstoff endlich den Hausarztpraxen zu geben - "und zwar nicht bloß in homöopathischen Dosen".

Die Ethikratsvorsitzende Alena Buyx erinnert hingegen dran, dass die Priorisierung durchaus einen Sinn habe - nämlich Leben zu retten. "Es sollte allen Priorisierten vorher ein Impfangebot gemacht werden. Dann kann die Priorisierung auch wirklich rasch auslaufen und dann sollte man das Impfangebot auch erweitern."