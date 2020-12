Coronavirus Inzidenzwert erreicht Höchststand

Mit 19.528 liegt die Zahl der neu gemeldeten Corona-Fälle deutlich höher als vor einer Woche - damals hatte es allerdings Meldeprobleme gegeben. Der Inzidenzwert ist der höchste seit Beginn der Pandemie.

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die Zahl der binnen sieben Tagen an die Gesundheitsämter gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) mit 197,6 angegeben. Das ist der höchste Stand seit Beginn der Pandemie.

Den mit Abstand höchsten Wert erreicht Sachsen: Dort liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 426,8, also mehr als doppelt so hoch wie im Bundesdurchschnitt. Es folgen Thüringen mit einem Wert von 299,4 und Bayern mit 215,9. Der niedrigste Wert wird in Schleswig-Holstein mit 93,6 verzeichnet.

731 Corona-Tote an einem Tag

Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI 19.528 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages. Das sind 5100 mehr als vor einer Woche - allerdings fehlten damals Daten aus Sachsen, die später nachgemeldet wurden. Den Höchstwert mit 33.777 gemeldeten Infektionen hatte es am Freitag gegeben, darin waren jedoch 3500 Nachmeldungen enthalten.

Auch die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen eines Tages bleibt auf hohem Niveau. Sie liegt bei 731. Das sind etwa 230 mehr als vor einer Woche. Der bisherige Höchststand bei den Todesfällen war am vergangenen Mittwoch mit 952 erreicht worden.

Die Zahl der Todesfälle war in der Tendenz zuletzt nach oben gegangen, was nach dem steilen Anstieg bei den Neuinfektionen auch erwartet worden war. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg bis Dienstag auf 27.006.

Mehr als 1,5 Millionen Infektionen

Das RKI zählt seit Beginn der Pandemie 1.530.180 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Nach Schätzungen sind rund 1.136.700 Menschen inzwischen genesen.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Montagabend bei 0,98 (Vortag: 1,04). Das heißt, dass 100 Infizierte rechnerisch 98 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor acht bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.