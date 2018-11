Es kommt selten vor, dass dem Sozialminister im Bundestag der Kragen platzt - aber bei der Debatte ums Rentenpaket geschah genau das.

Von Sabine Müller, ARD-Hauptstadtstudio

Um 9:52 Uhr platzte SPD-Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil der Kragen. Er duellierte sich zu dem Zeitpunkt verbal mit Johannes Vogel von der FDP: Sie warfen sich gegenseitig vor, in der Rentendebatte jung und alt gegeneinander auszuspielen. Vogel war in Angriffslaune: "Generationen gegeneinander ausspielen - das tut nicht derjenige, der auf Tatsachen hinweist. Sondern das tut derjenige, der diese Tatsachen schafft. Und das ist die Große Koalition. Das sind Sie. Das bist Du ganz persönlich."

Hubertus Heil platzte am Vormittag bei der Debatte im Bundestag der Kragen.

Der persönlich angegriffene Heil schlug persönlich zurück:

"Sie verhetzen das an dieser Stelle, indem Sie die gesetzliche Rente madig machen - und das kann ich Ihnen nicht durchgehen lassen. Sie sind verbunden mit der privaten Versicherungswirtschaft. Sagen Sie das doch mal ganz offen. Sagen Sie das doch mal ganz offen, die mit Ihnen verbündeten Initiativen, die heute als bezahlte Lobbyisten in Berlin gegen die Rentenpolitik Stimmung machen: Das sind keine Menschen, die das Gemeinwohl in Blick haben."