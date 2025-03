Unfall in Mannheim Regionalexpress verliert bei voller Fahrt eine Tür Stand: 10.03.2025 14:16 Uhr

Plötzlich war da nur ein Loch: In Mannheim hat ein Regionalexpress am Sonntag bei voller Fahrt eine Tür verloren. 130 Fahrgäste mussten den Zug verlassen und wurden anderweitig an ihr Ziel gebracht.

Ein Regionalexpress hat in Mannheim während der Fahrt eine Tür verloren. Der Zug durfte auf dem Abschnitt 160 Kilometer pro Stunde fahren, teilte die Polizei mit. Wie schnell der Zug bei dem Vorfall fuhr, war demnach unklar. Verletzt wurde bei dem Störfall am Sonntag niemand. Zuerst hatte die Rhein-Neckar-Zeitung berichtet.

Es sei "zu einem Vorfall mit einem abgetrennten Türflügel" in Höhe des Mannheimer Maimarktes gekommen, sagte eine Sprecherin des zuständigen Unternehmens Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH (SWEG). Der Zug sei von Mannheim nach Heilbronn unterwegs gewesen. Weitere Angaben machte das Unternehmen mit Verweis auf laufende Ermittlungen nicht.

130 Fahrgäste müssen Zug verlassen

Nach dem Unfall wurde der Zug laut Bundespolizei gestoppt. Die 130 Fahrgäste mussten den Regionalexpress verlassen und wurden mit anderen Verkehrsmitteln an ihr Ziel gebracht. Nach der Evakuierung fuhr der Zug laut Zeitung noch bis zum Bahnhof Heidelberg und von dort in eine Werkstatt.

Warum der Zug die Tür verlor, ist unklar. Die Ermittlungen laufen. Die Bundespolizei geht der Zeitung zufolge nicht von einer Straftat aus.