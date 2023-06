Flüchtlingsunterkunft in Apolda Todesopfer nach Brand ist ukrainischer Junge Stand: 09.06.2023 08:54 Uhr

Fünf Tage nach dem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Apolda in Thüringen steht die Identität des Todesopfers fest. Laut Polizeiangaben handelt es sich um einen achtjährigen ukrainischen Jungen.

Von MDR THÜRINGEN

Das Kind wurde seit dem Brand am Sonntagmorgen vermisst. Bisher hatten Polizei und Behörden von einem neunjährigen Jungen gesprochen, das Alter wurde nun berichtigt.

Das Feuer war am vergangenen Sonntag in einer Gemeinschaftsunterkunft ausgebrochen. Der Achtjährige starb, elf weitere Menschen wurden verletzt. Mehr als 240 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Sie kamen zunächst in der Erstaufnahmestelle in Hermsdorf unter. Seit Mittwoch kehren sie nach und nach zurück und werden in den bewohnbaren Teilen der Unterkunft in Apolda untergebracht.

Am Donnerstag besuchten der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, und Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow die evakuierten Flüchtlinge in Hermsdorf.

Polizei und Feuerwehr vermuten nach aktuellem Ermittlungsstand, dass das Feuer durch einen technischen Defekt entstanden sein könnte. Der Brand sei mit großer Wahrscheinlichkeit nicht gelegt worden, hieß es am Dienstag.

MDR (cm/mm)