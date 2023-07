Umfrage von Infratest dimap AfD in Thüringen bei 34 Prozent Stand: 05.07.2023 07:31 Uhr

Würde am Sonntag in Thüringen ein neuer Landtag gewählt, wäre eine Regierungsbildung äußerst schwierig. Nach einer aktuellen Umfrage von Infratest-dimap wäre die AfD stärkste Partei im Freistaat - deutlich vor der CDU und vor der Linkspartei. Beliebtester Politiker ist weiterhin Bodo Ramelow.

Von MDR THÜRINGEN

Die AfD kommt nach einer aktuellen MDR-THÜRINGEN-Umfrage auf 34 Prozent in Thüringen. Das sind neun Prozentpunkte mehr als bei der letzten Befragung vor einem Jahr. Laut THÜRINGENTREND, den Infratest-dimap im Auftrag des MDR erhoben hat, liegt die CDU mit 21 Prozent (minus 1) auf dem zweiten Platz – knapp vor der Linken für die 20 Prozent (minus 2) stimmen würden.

Ein Umfrageergebnis mit bunten Balken, der Balken der AfD deutlich vorne

Auch die anderen Landtagsparteien verlieren im Vergleich zur letzten Umfrage. Die SPD landet aktuell bei zehn Prozent (minus 1). Die Grünen würden mit fünf Prozent (minus 2) knapp den Einzug in den Landtag schaffen. Die FDP wäre mit vier Prozent (minus 1) nicht mehr im Landtag vertreten.

Die Regierungsbildung bliebe bei einem solchen Wahlergebnis schwierig, da weder Rot-Rot-Grün noch eine andere derzeit in Deutschland praktizierte Koalition eine Mehrheit hätte.

Zufriedenheit mit Landesregierung auf Tiefpunkt

Die Zufriedenheit mit der Landesregierung ist weiter gesunken. Aktuell sind nur noch 37 Prozent der Befragten mit der Regierung zufrieden. Das sind drei Prozentpunkte weniger als vor einem Jahr und der schlechteste Wert, den Infratest-dimap jemals für Rot-Rot-Grün ermittelt hat.

Auch im Vergleich mit anderen Landesregierungen schneidet das Thüringer Kabinett schlecht ab. Lediglich die Koalition aus SPD, CDU und Grünen in Brandenburg wird genauso gering bewertet wie die Thüringer Regierung.

Ramelow beliebtester Politiker

Die Liste der beliebtesten Politiker wird weiter von Ministerpräsident Bodo Ramelow angeführt. Mit der Arbeit des einzigen linken Regierungschefs sind 51 Prozent der Befragten zufrieden – zwei Prozentpunkte weniger als vor einem Jahr.

Mit deutlichem Abstand folgt FDP-Landeschef Thomas Kemmerich mit 21 Prozent Zustimmung (plus 2) auf dem zweiten Platz. Knapp dahinter liegt der AfD-Landesvorsitzende Björn Höcke mit 19 Prozent (plus 3). SPD-Chef und Innenminister Georg Maier kommt auf 17 Prozent (minus 3). Mit der Arbeit von CDU-Fraktionschef Mario Voigt sind 15 Prozent (unverändert) der Befragten zufrieden. Der neue grüne Umweltminister Bernhard Stengele kommt auf sechs Prozent Zustimmung.

31 Prozent der Befragten für Bündnis von AfD und CDU

Gefragt nach einer künftigen Regierungskoalition sprachen sich 31 Prozent für ein Bündnis von AfD und CDU aus. Während 78 Prozent der AfD-Anhänger und Anhängerinnen für ein AfD-CDU-Bündnis sind, sind es bei den CDU-Anhängern nur 13 Prozent. Jeweils 27 Prozent der Befragten sprechen sich für eine Neuauflage von Rot-Rot-Grün oder eine Koalition aus CDU, SPD und FDP aus.

26 Prozent befürworten ein Bündnis von Linke und CDU, 21 Prozent eine Koalition aus CDU, SPD und Grünen und 13 Prozent ein Viererbündnis aus CDU, SPD, Grünen und FDP.

Verhaltene Zufriedenheit beim neuen Heizungsgesetz

Der von der Ampelregierung beschlossene Entwurf zum Gebäudeenergiegesetz, umgangssprachlich "Heizungsgesetz" genannt, stößt in Thüringen auf ein geteiltes Echo. Für 73 Prozent geht die Möglichkeit, weiterhin Holz- oder Pelletheizungen einzubauen, in die "richtige Richtung", für 19 Prozent in die "falsche Richtung". Auch 54 Prozent der Anhänger der Grünen sind für diese Möglichkeit der Pelletheizungen, die im ursprünglichen Heizungsgesetz nicht vorgesehen war.

Strengere Sanierungs- und Dämmvorgaben befürworten 47 Prozent der Befragten, 43 Prozent sind dagegen. Erneuerbare Energien bei Heizungen in Neubauten unterstützen 47 Prozent, 45 Prozent nicht. Unter den Zustimmenden sind überwiegend Anhänger der Grünen (77 Prozent für Sanierungsvorgaben, 83 Prozent für erneuerbare Energien). Für AfD-Anhänger gehen diese beiden Maßnahmen zu 69 bzw. 71 Prozent in "die falsche Richtung".

Unzufrieden mit Flüchtlingspolitik

74 Prozent der Befragten bewerten die Flüchtlingspolitik der Landesregierung mit "weniger gut" oder "schlecht", 20 Prozent mit "sehr gut" oder "gut". 50 Prozent der Grünen-Anhänger finden die Flüchtlingspolitik gut oder sehr gut, 93 Prozent der AfD-Anhänger sind damit unzufrieden. Unzufrieden sind auch die Anhänger der Linken (60 Prozent), die SPD-Anhänger (62 Prozent) und die CDU-Anhänger (74 Prozent).

Daten zur Umfrage Für den THÜRINGENTREND hat infratest-dimap zwischen 28. Juni und 3. Juli 1.193 repräsentativ ausgewählte Thüringerinnen und Thüringer telefonisch (701) und online (492) befragt.

Die FDP wäre mit vier Prozent nicht mehr im Landtag vertreten. Daher werden sie in den Grafiken nicht ausgewiesen.

MDR (dvs)