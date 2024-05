Drei Monate vor Landtagswahl Thüringer entscheiden über Kommunalparlamente Stand: 26.05.2024 09:52 Uhr

Bei der Kommunalwahl in Thüringen wird heute über Landräte, Bürgermeister und Kommunalparlamente entschieden. Im Fokus dürfte vor allem das Abschneiden der AfD stehen. Die Wahl gilt daher auch als Stimmungstest für die Landtagswahl im September.

Von MDR THÜRINGEN

Am Sonntag sind mehr als 1,7 Millionen Thüringerinnen und Thüringer zu den Kommunalwahlen aufgerufen. Gewählt werden 13 Landräte, 94 Bürgermeister und Oberbürgermeister sowie etliche Ortsteilbürgermeister, Kreistage, Gemeinde- und Stadträte sowie Ortsteilräte. Um diese Ämter bewerben sich rund 19.000 Kandidaten. Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Alle aktuellen Entwicklungen zur Kommunalwahl finden Sie auch in unserem Liveticker.

Bei den Personenwahlen - wie etwa bei Landräten oder Bürgermeistern - ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erreicht. Bei fehlenden absoluten Mehrheiten entscheiden Stichwahlen in zwei Wochen. Das Mindestwahlalter liegt bei 16 Jahren.

Langjährige Kommunalpolitiker stehen nicht mehr zur Wahl

Bei der Wahl werden aus Altersgründen einige langjährige Kommunalpolitiker nicht mehr antreten. Darunter etwa die deutschlandweit dienstältesten Landräte Martina Schweinsburg und Werner Henning.

Die beiden CDU-Politiker führten seit 1990 die Landratsämter in den Kreisen Greiz beziehungsweise Eichsfeld. Schweinsburg kandidiert nach ihrem Ausscheiden als Landrätin für ein Mandat im Thüringer Landtag.

Im Fokus der Kommunalwahl steht auch das Abschneiden der von Björn Höcke geführten AfD, die in den Umfragen auf Landesebene trotz Einbußen stärkste Kraft ist. Traditionell spielt die CDU eine wichtige Rolle auf kommunaler Ebene. Die Wahlen am Sonntage gelten daher auch als Stimmungstest für die Landtagswahl am 1. September.

MDR (gh)