Landtagswahl in Thüringen Publikum befragt Spitzenkandidaten Stand: 27.08.2024 00:56 Uhr

In der MDR-Fernsehdebatte zur Thüringer Landtagswahl konnten Gäste im Publikum ihre Fragen an die Spitzenkandidaten stellen. Deren Antworten waren ihnen allerdings oft nicht konkret genug.

Von MDR THÜRINGEN

Bei der "Fakt ist! – Wahlarena Thüringen" standen die Publikumsgäste im Mittelpunkt – mit ihren Fragen, ihrer Kritik und mit Themen, die sie wenige Tage vor der Landtagswahl bewegen. Rede und Antwort standen ihnen dabei die Spitzenkandidaten von Die Linke, SPD, den Grünen, AfD, CDU und FDP sowie die Spitzenkandidatin des BSW.

Knapp 40 Frauen und Männer aus ganz Thüringen hatten in der Dialogsendung die Möglichkeit, den Spitzenkandidaten Fragen zu stellen und auch nach der Sendung gab es noch Gelegenheit zu Gesprächen.

Thüringer sorgen sich wegen des Krieges

15 Gäste kamen am Ende zu Wort und das Spektrum der Fragen war dabei so breit wie ihre Lebenserfahrung. Jeweils einem Politker oder einer Politikerin konnten sie gestellt werden, die hatten dann jeweils eine Minute Zeit, sie zu beantworten. Nur die erste Frage ging an alle Kandidaten - die nach ihrer Haltung zur Aufrüstung.

Nur die erste Frage mussten alle Politikerinnen und Politiker beantworten.

BSW-Spitzenkandidatin Katja Wolf machte klar, dass ihre Partei gegen weitere Waffenlieferungen sei, "auch wenn wir großes Mitgefühl für die Ukraine haben".

Auch Linke-Spitzenkandidat Bodo Ramelow erklärte, er wünsche sich kein kriegstüchtiges Deutschland, sondern ein friedenstüchtiges Europa. Er bezeichnete Krieg als eine Katastrophe. "Das alltägliche Töten geht einem an die Seele", so Ramelow.

Grünen-Spitzenkandidatin Madeleine Henfling hält Frieden dagegen nicht für erreichbar, wenn man "dem Aggressor Putin" das Feld überlasse. AfD-Spitzenkandidat Björn Höcke sagte, Deutschland solle verteidigungsfähig sein, aber nicht kriegstüchtig und Thomas Kemmerich (FDP) sagte, man müsse die diplomatischen Kanäle offenhalten.

Themen aus allen Lebensbereichen

Als drängendste Fragen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigten sich die Bereiche Sicherheit, Migration, Frieden sowie Löhne und Fachkräfte. Es ging um Brandmauern, Schwimmunterricht für Kinder und den ÖPNV, vor allem im ländlichen Raum. Nach Umgehungsstraßen fragte das Publikum und nach den Zügen im Nahverkehr.

James Peters aus Umpferstedt sitzt im Rollstuhl und kritisiert den ÖPNV.

Dazu kamen Fragen zur Digitalisierung im Land und zur Aufarbeitung der Corona-Zeit. Es ging um sozialen Wohnungsbau und ob die Straßenausbaubeiträge von einer neuen Regierung vielleicht wieder eingeführt würden.

Das Problem, dass in Thüringen Fachkräftemangel herrscht und relativ niedrige Löhne gezahlt werden, lässt sich laut FDP-Spitzenkandidat Thomas Kemmerich am besten mit innovativen, exportstarken Unternehmen und mit guten Schulen und Universitäten lösen, die entsprechend qualifizierte Mitarbeiter ausbilden.

Die Spitzenkandidaten Thomas Kemmerich (FDP) und Madeleine Henfling (Grüne).

Studentin Paula Wellendorf allerdings sieht für sich und ihre Kommilitonen keine Zukunft in Thüringen, obwohl sie sehr gerne hier studiert. Eine Lösung für dieses Problem sah die danach gefragte Madeleine Henfling (Grüne) aber auch nicht.

Mir fehlt, dass Sie klar sagen, was sie machen wollen. Wenn Sie die Mehrheit hätten, was würden Sie dann tun? Johannes Berens-Türk |

Immer wieder hakten die beiden Moderatoren, Andreas Menzel und Lars Sänger, bei den Fragenden nach, ob die Antwort zufriedenstellend gewesen sei und immer wieder wurde kritisiert, dass konkrete Aussagen fehlten. Johannes Berens-Türk brachte es auf den Punkt: "Mir fehlt, dass Sie klar sagen, was Sie machen wollen. Wir haben doch keinen Mangel in der Befunderhebung. Aber was ist konkret die Medizin? Wenn Sie die Mehrheit hätten, was würden Sie dann tun?"

Johannes Berens-Türk waren die Antworten nicht konkret genug.

Das letzte Wort in der Sendung hatte Cornelia Köster aus Zella-Mehlis, die auch schon die allererste Frage des Abends nach Krieg und Frieden gestellt hatte. Sie fand, die Antworten der Kandidaten hätten präziser ausfallen können. Doch eins sei ihr ganz wichtig: "Das geht nochmal an alle Parteien. Wenn die Wahl vorbei ist, setzen sie sich zusammen und geben Sie Thüringen eine vernünftige Landesregierung, die das Land voran bringt!"

Wie die am Ende aussieht, müssen am Sonntag zur Landtagswahl die Thüringerinnen und Thüringer entscheiden.

Alle Infos zur Landtagswahl in Thüringen finden Sie unserem Spezial. Die Runde der Spitzenkandidaten bei FaktIst Extra Mitte August gibt es hier zum Nachlesen. Hier lesen Sie die Wahlprogramme der Thüringer Parteien im Überblick.

Die Gäste wurden über verschiedene Ausspielwege von MDR THÜRINGEN in die Sendung eingeladen oder konnten sich über das MDR-Meinungsbarometer mdrFRAGT bewerben.

Wo die Parteien stehen, sehen Sie in unserer aktuellen Wahlumfrage. Wenn sie noch nicht sicher sind, wen Sie wählen: Hier finden den Wahlomat.

Bereits nach der Fakt ist!-Extra-Runde mit den Spitzenkandidaten konnten Zuschauer den Kandidaten per Chat Fragen stellen - die bei allem Einsatz aber nur einen Teil der mehr als 800 eingegangenen Fragen beantworten konnten.

MDR (csr)