Landratswahl in Sonneberg AfD-Kandidat liegt vorn Stand: 25.06.2023 19:18 Uhr

Bei der Landratswahl im Thüringer Kreis Sonneberg liegt der Kandidat der AfD, Sesselmann, kurz vor dem Ende der Stimmauszählung in Führung. In der Stichwahl trat er gegen CDU-Kandidat Köpper an.

Von MDR THÜRINGEN

Bei der Landratswahl im Kreis Sonneberg liegt nach der Auszählung von 68 der 69 Stimmbezirke Robert Sesselmann von der AfD deutlich vorn. Sesselmann kommt dabei aktuell auf 53,2 Prozent und CDU-Kandidat Köpper auf 46,8 Prozent. Mit einem vorläufigen Endergebnis wird am frühen Abend gerechnet.

AfD-Kandidat Robert Sesselmann liegt bei der Wahl des Landrates im Kreis Sonneberg vorn.

Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben des Statistischen Landesamtes nach dem aktuellen Auszählungsstand bei 58,2 Prozent. Es gab dabei 355 ungültige Stimmen. Im ersten Durchgang hatte die Wahlbeteiligung am Ende bei 49,1 Prozent gelegen - damit hatte nur knapp jeder zweite Wahlberechtigte seine Stimme abgegeben.

Goldisthal als AfD-Hochburg

Die meisten Stimmen holte AfD-Politiker Sesselmann nach dem vorläufigen Ergebnis in Goldisthal mit 61 Prozent. Aber auch in Steinach gewann Sesselmann deutlich mit 59,2 Prozent. CDU-Kandidat Köpper konnte nur in Lauscha mit 50,7 Prozent eine Mehrheit holen. Besonders knapp wurde es in der Gemeinde Föritztal, bei der Sesselmann 50,2 Prozent und Köpper 49,8 der Stimmen holte.

48.000 Menschen im Kreis Sonneberg zur Wahl aufgerufen

Die Wahllokale im Kreis Sonneberg wurden für die Stichwahl am Sonntag um 18 Uhr geschlossen. Es waren mehr als 48.000 Wahlberechtigte aufgerufen, über den nächsten Landrat zu entscheiden. Die abgegebenen Stimmzettel werden weiter ausgezählt.

Die Stichwahl war nötig geworden, weil im ersten Wahlgang kein Bewerber die absolute Mehrheit erreicht hatte. Mit 47 Prozent hatte AfD-Kandidat Robert Sesselmann, der auch im Thüringer Landtag sitzt, die Marke knapp verpasst. Sein Gegenkandidat am Sonntag war der amtierende Landrat Jürgen Köpper von der CDU. Er war vor zwei Wochen auf knapp 36 Prozent gekommen.

Die Wahl steht bundesweit im Fokus, weil Sonneberg der erste Landkreis in Deutschland mit einem AfD-Landrat werden könnte. SPD, Grüne und Linke haben ihre Anhänger dazu aufgerufen, den CDU-Kandidaten zu wählen.

MDR (mm)