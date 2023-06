Verwendung von NS-Vokabular Anklage gegen AfD-Politiker Höcke Stand: 05.06.2023 16:24 Uhr

Die Staatsanwaltschaft in Halle an der Saale hat gegen den Thüringer AfD-Vorsitzenden Höcke Anklage wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen erhoben. Es geht um eine Rede vor zwei Jahren.

Von MDR THÜRINGEN

Die Staatsanwaltschaft Halle/Saale hat gegen den Thüringer AfD-Vorsitzenden Björn Höcke Anklage wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen erhoben. Dabei geht es um eine Rede, die Höcke am 29. Mai 2021 in Merseburg auf einer Wahlkampf-Veranstaltung seiner Partei gehalten hat. In dieser habe er die verbotene Losung der Sturmabteilung der NSDAP (SA) "Alles für Deutschland" verwendet, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag mit.

Björn Höcke bei einem AfD-Parteitag in Pfiffelbach (Archivbild)

Höcke soll um die Herkunft und Bedeutung dieser Formel gewusst haben, so die Staatsanwaltschaft weiter. Er habe über seine Verteidigung die strafrechtliche Relevanz seiner Äußerung in Abrede gestellt.

Die Anklage wurde laut Staatsanwaltschaft am 16. Mai am Landgeicht Halle erhoben. Sie wirft Höcke einen Verstoß gegen die Paragrafen 86 und 86a des Strafgesetzbuches vor. Ob das Gericht sie zur Verhandlung zugelassen hat, wurde nicht mitgeteilt.

MDR (dr), AFP