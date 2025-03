Gera in Thüringen Frau bei Brand-Attacke in Straßenbahn schwerstverletzt Stand: 16.03.2025 12:56 Uhr

In Gera hat ein Mann am Sonntagmorgen in einer Straßenbahn eine Frau mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und angezündet. Laut Polizei erlitt die Frau bei den Attacke schwerste Verbrennungen. Der Täter ist auf der Flucht, die Polizei fahndet nach ihm. Die anderen Fahrgäste blieben unverletzt, brauchten aber psychologische Betreuung.

In Gera hat am Sonntagmorgen ein Mann in einer Straßenbahn eine 46 Jahre alte Frau mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und angezündet.

Nach ersten Informationen der Polizei erlitt die Frau bei der Attacke schwerste Verbrennungen. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Der Täter konnte fliehen. Die Polizei fahndet nach ihm.

Noch keine genaueren Angaben zum Täter

Die Kriminalpolizei ermittelt gegen den Täter wegen versuchter Tötung. Genauere Angaben zum Mann konnte die Polizei noch nicht machen.

In der Bahn waren zum Zeitpunkt des Angriffs auch andere Fahrgäste, sie blieben unverletzt, einige mussten aber psychologisch betreut werden.

Passagiere drückten Notknopf der Straßenbahn

Nachdem der Mann die Frau in der Straßenbahn in der Linie 3 anzündete, drückten Passagiere in der Bahn einen Notknopf. Die Bahn hielt, die Türen öffneten sich, und der Täter konnte entkommen. Der Straßenbahnfahrer löschte die Flammen. Die Frau erlitt dennoch lebensgefährliche Verletzungen.

