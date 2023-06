Feuer in Flüchtlingsunterkunft Suche nach Brandursache geht weiter Stand: 05.06.2023 10:12 Uhr

Ein Mensch kam bei dem Brand in der Flüchtlingsunterkunft in Apolda am Sonntag ums Leben. Wieso das Feuer ausbrach, ist weiter unklar. Flüchtlingsinitiativen kritisieren den Rettungseinsatz am Sonntagmorgen.

Die Feuerwehr rückte am Sonntag zu einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Apolda aus. Fast 250 Menschen sind dort laut Landratsamt gemeldet. Es gab einen Toten und mehrere Verletzte.

Von MDR THÜRINGEN

Nach dem Brand mit einem Toten in einer Flüchtlingsunterkunft in Apolda wird weiter zur Ursache ermittelt. Wie die Polizei am Montagvormittag mitteilte, gibt es bisher keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Experten sind weiterhin vor Ort, darunter Beamte des Landeskriminalamts.

Das Gebäude bleibt vorerst gesperrt. Feuer und Löschwasser haben erheblichen Schaden angerichtet. Ob und wann Teile der Unterkunft wieder genutzt werden können, sei unklar, sagte eine Sprecherin des Landratsamtes am Montag.

Mensch bei Brand in Apolda gestorben

Bei dem Brand war ein Mensch ums Leben gekommen, mindestens elf weitere Personen wurden verletzt. Ob es sich bei dem Toten um einen seit dem Brand vermissten neunjährigen Jungen aus der Ukraine handelt, soll eine Obduktion klären. Ergebnissen werden spätestens am Dienstag erwartet.

Die 245 Bewohner des Hauses waren am Sonntag mit Bussen in die Erstaufnahme nach Hermsdorf gebracht worden. Da ein Teil von ihnen in Apolda arbeitet, soll für eine Übergangszeit Pendelverkehr eingerichtet werden.

Initiativen kritisieren Rettungsaktion

Ministerpräsident Bodo Ramelow und Innenminister Georg Maier sprachen den Opfern ihre Anteilnahme aus. Bundesinnenministerin Nancy Faeser dankte Feuerwehr und Sanitätern für ihre schnelle Hilfe.

Kritik an der Rettungsaktion kam von der Flüchtlingsinitiative "Seebrücke", vom Bündnis "Jugendliche ohne Grenzen", einem Zusammenschluss jugendlicher Flüchtlinge, und der "Initiative Abschiebezentrum BER verhindern", das sich gegen ein Ein- und Ausreiszentrum am Flughafen Berlin-Schönefeld protestiert. Entgegen offizieller Angaben sei das Evakuieren des Heimes nicht reibungslos vonstatten gegangen, hieß es.

Es habe nach Angaben von Betroffenen bis zu einer halben Stunde gedauert, bis Krankenwagen und Feuerwehr eintrafen. Zudem seien die Menschen getrennt nach Nationalitäten in Sicherheit gebracht und versorgt worden. Priorisiert wurden nach Angaben der Kritiker ukrainische und russische Geflüchtete. Außerdem hätten die Menschen sieben Stunden auf einem Sportplatz ausharren müssen.

MDR (kir/mm)