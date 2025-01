Bürohändler aus Jena Böttcher trennt sich nach AfD-Spende von Aufsichtsrat Stand: 29.01.2025 21:49 Uhr

Der Bürogroßhändler Böttcher hat sich mit sofortiger Wirkung von einem Aufsichtsrat getrennt. Der hatte ein Geldgeschenk in Millionenhöhe vom Firmenchef zum Teil an die AfD gespendet. Nun soll der Ex-Aufseher das Geld zurückzahlen.

Von MDR THÜRINGEN

Nach der Großspende von knapp einer Million Euro an die AfD hat sich der Jenaer Bürogroßhändler Udo Böttcher von Aufsichtsrat Horst Jan Winter getrennt. Winter sei mit sofortiger Wirkung abberufen worden, heißt es in einer Erklärung Böttchers vom Mittwoch. Zudem forderte der Unternehmer von Winter Geld zurück, das er ihm geschenkt habe. Er schloss auch eine Klage nicht aus.

Böttcher widersprach Spekulationen, dass die Parteispende in Höhe von fast einer Million Euro von der Böttcher AG und von ihm selbst stamme. Das Geld sei vom Aufsichtsrat der Böttcher AG, Horst Jan Winter, gespendet worden - ohne Rücksprache mit dem Unternehmen.

Aufsichtsrat mit Millionenbeitrag unterstützt

Finanziell sei Winter zu dieser Spende in der Lage gewesen, weil Böttcher selbst ihn "in erheblichem Maße" unterstützt habe. Die Rede ist von zwei Millionen Euro, die Böttcher Winter "aus Loyalitätsgründen" geschenkt haben will. Anlass war offenbar eine schwere Erkrankung Winters und mögliche Therapien in den USA.

Er habe nicht im Entferntesten damit gerechnet, dass Winter mit dem Geld eine solche Parteispende bestreiten würde, teilte Unternehmenschef Böttcher mit. Allerdings habe er Winter auch keinerlei Vorgaben zur Verwendung des Geldes gemacht.

Eine Stellungnahme von Winter zur Parteispende lag bis Mittwochabend nicht vor.

"Wegen groben Undanks" hat Udo Böttcher, Vorstand und Gründer der Böttcher AG, einen Teil seiner Schenkung an einen Aufsichtsrat widerrufen. (Archivbild)

Eine Million Euro an AfD gespendet

Jan Horst Winter hatte am Donnerstag vergangener Woche 999.990 Euro an die AfD überwiesen. Die Partei, deren Thüringer Landesverband als erwiesen rechtsextremistisch vom Verfassungsschutz beobachtet wird, informierte am Tag darauf den Bundestag. Parteien müssen Spenden von mehr als 35.000 Euro offenlegen.

Die Böttcher AG Jena beschäftigt rund 700 Mitarbeiter und hat im vergangenen Jahr einen Rekordumsatz von mehr als 900 Millionen Euro erzielt. Seit Jahren unterstützt das Unternehmen Sportvereine und soziale Projekte in der Region.

MDR (KuK/mm)