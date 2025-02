Warnung vor Tierkadaver Toter Pottwal vor Sylt entdeckt Stand: 17.02.2025 00:09 Uhr

Ein 16 Meter langer Pottwal wurde vor Hörnum gefunden und in den Hafen geschleppt. Experten warnen vor Explosionen durch Gase im Kadaver. Am Montag soll das Tier untersucht und abtransportiert werden.

Vor Sylt ist ein toter Pottwal entdeckt worden. Nach Angaben der Schutzstation Wattenmeer wurde der Kadaver bereits am Freitagabend in der Nordsee vor Hörnum gesichtet. Muschelfischer schleppten ihn am Sonnabend in Richtung Hörnumer Hafen. Das männliche Tier ist etwa 16 Meter lang und offenbar schon länger tot.

Laut Schutzstation Wattenmeer beginnt der Kadaver bereits zu verwesen, die Rückenpartie ist offen. Zudem bestehe die Gefahr, dass der Wal unter dem Druck innerer Gase an weiteren Stellen aufplatzt.

Trotz der Länge von 16 Metern handelt es sich laut Schutzstation nicht um ein ausgewachsenes Tier. Der Zustand deute daraufhin, dass der Kadaver schon eine ganze Weile im Wasser treibe.

Abtransport für Montag geplant

Die Untersuchung und der Abtransport sind für Montag geplant. Bis dahin wird dringend davon abgeraten, sich dem Tier zu nähern - auch nicht mit Booten. Zum einen wegen der Explosionsgefahr, zum anderen weist Expertin Katharina Weinberg von der Schutzstation Wattenmeer auf Parasiten und Bakterien am Kadaver hin.

Laut Schutzstation verirren sich Pottwale gelegentlich in die flache Nordsee, wo sie dann stranden.

Dieses Thema im Programm:

NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.02.2025 | 12:00 Uhr