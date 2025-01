Nord-Ostsee-Kanal Frachtschiff rammt Schleusentor bei Brunsbüttel Stand: 02.01.2025 13:34 Uhr

Ein Schiff ist in Brunsbüttel mit einem Schleusentor kollidiert. Die Crew hatte noch vergeblich probiert, mit einem Anker zu bremsen. Das Binnentor der Nordschleuse wurde dabei beschädigt.

Ein Frachtschiff hat am frühen Donnerstagmorgen das Binnentor der großen Nordschleuse in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) gerammt. Laut Wasserschutzpolizei war die Maschine an Bord ausgefallen. Das 88 Meter lange Schiff konnte deswegen nicht mehr manövrieren und fuhr beim Einschleusen in den Nord-Ostsee-Kanal (NOK) von der Elbe aus gegen das Tor. Menschen wurden dabei nicht verletzt. Der Schiffsverkehr läuft über eine andere Schleusenkammer weiter.

Tor erheblich beschädigt

Der Frachter konnte trotz einer Not-Ankerung nicht mehr gestoppt werden und drückte das Schleusentor laut Polizei auf einer Breite von zehn Metern zwei Meter tief ein. Auch der geworfene Anker könnte einen Schaden auf dem Schleusenboden angerichtet haben. Das werden Taucher nun untersuchen. An dem havarierten Frachter entstand nach ersten Erkenntnissen am sogenannten Steven nur ein leichter Schaden. Bevor das Schiff weiterfahren darf, wird es noch auf Seetauglichkeit überprüft.

Das Schleusentor wurde bei der Kollision stark beschädigt.

Große Nordschleuse vielleicht eingeschränkt nutzbar

Mit Glück kann die große Nordschleuse immerhin noch bei Niedrigwasser genutzt werden. Das überprüfen die Experten der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) nun. Die Einschränkungen für die Schifffahrt bleiben laut WSV überschaubar. Doch die Reparaturarbeiten werden aufwendig. Für die Instandsetzung muss nämlich das beschädigte Tor ausgebaut werden. Das Ersatztor befindet sich noch in einer Werft in Kiel und wird erst im Frühjahr fertig. Der Tausch dauere dann 14 Tage, sagt Thomas Fischer vom WSV.

Schlepperpflicht für große Schiffe?

Solange in Brunsbüttel nur noch eine große Schleusenkammer zur Verfügung steht, könnte die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung eine Schlepperpflicht für die großen Schiffe anordnen. "Damit uns die zweite Kammer nicht auch noch kaputtgefahren wird", argumentiert Thomas Fischer vom WSV. Die Entscheidung steht noch aus. Kleinere Schiffe wären von der Schlepperpflicht nicht betroffen, da sie die zwei kleinen Schleusenkammern nutzen können.

