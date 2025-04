Schleswig-Holstein Seenotretter bringen Wattwanderer in Sicherheit Stand: 22.04.2025 09:27 Uhr

Wandern im Watt - und dann vom Wasser eingeschlossen: Vor der Insel Amrum mussten 25 Touristen von Seenotrettern in Sicherheit gebracht werden. Der Führer der Gruppe hatte die Hilfe gerufen.

Seenotretter haben am Ostermontag eine Gruppe von 25 Wattwanderern vor der Insel Amrum (Kreis Nordfriesland) gerettet. Die Gruppe konnte wegen des ansteigenden Wassers einen Priel nicht mehr durchqueren, teilen die Seenotretter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mit. "Ein Seenotretter brachte zu Fuß eine Leine zu der Gruppe und sicherte die Personen auf dem kurzen Weg zum Tochterboot ab. In zwei Touren nahmen die Seenotretter jeweils die Hälfte der Menschen an Bord und brachten sie bis ans Ufer der nah gelegenen Odde", heißt es von den Seenotrettern.

Wattwanderer vor Amrum: Strömung unerwartet stark

Bis auf leichte Unterkühlungen blieben die Wattwanderer - darunter auch vier Kinder - demnach unverletzt. Die Gruppe wurde von einem erfahrenen Wattführer begleitet. "Er sagte, dass er trotz seiner 29 Jahre Erfahrung so etwas noch nicht erlebt habe - und zwei Tage zuvor noch an der gleichen Stelle mit einer Gruppe gefahrlos passieren konnte", sagt DGzRS-Sprecher Nils Sander. Die Strömung im Priel sei unerwartet stark gewesen. Der Wattführer habe besonnen und richtig gehandelt.

Seenotretter warnen: Niemals alleine ins Watt aufbrechen

Deshalb sollten Menschen niemals allein ins Watt aufbrechen, warnen die Seenotretter: "Die Kraft der Gezeiten und die Beschaffenheit des Meeresgrundes bergen große Risiken. Senken, Priele, Löcher, Muschelfelder, Steilkanten und Schlickfelder können lebensgefährlich werden."

Dieses Thema im Programm:

NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.04.2025 | 09:30 Uhr