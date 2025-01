Messerangriff in Kiel 13-Jähriger lebensgefährlich verletzt Stand: 20.01.2025 15:25 Uhr

In Kiel-Hassee ist ein 13-Jähriger am Sonntagabend nach einem Streit bei einer Messerattacke lebensgefährlich verletzt worden. Polizisten mussten ihn reanimieren. Sieben Teenager wurden festgenommen.

Mehrere junge Menschen im Alter zwischen 14 und 22 Jahren sollen laut Polizei am Sonntag gegen 19 Uhr den 13-Jährigen unter einem Vorwand aus der Wohnung seiner Wohngruppe im Stadtteil Kiel-Hassee gelockt haben. Es sei dann auf dem Gelände einer Schule in der Diesterwegstraße zu einem Streit gekommen. In dessen Verlauf solle eine der Personen den 13-Jährigen durch einen Messerstich verletzt haben, teilte die Polizei mit. Sie ermittelt nun wegen versuchter Tötung.

Opfer des Messerangriffs liegt auf Intensivstation

Polizisten reanimierten den Verletzten nach eigenen Angaben noch vor Ort. Nach einer Not-Operation im Krankenhaus befindet er sich zurzeit auf der Intensivstation. Sein Zustand sei inzwischen stabil, so die Polizei. Beamten hätten ihn am Montagmittag befragen können. Mehr Informationen, auch nicht zu den Hintergründen der Tat, gab die Polizei wegen der laufenden Ermittlungen bisher nicht heraus.

Sieben Tatverdächtige flüchteten zunächst

Die sieben Tatverdächtigen seien bei der Tat anwesend gewesen, teilte die Polizei am Montag mit. Sie seien zunächst geflüchtet, nach einer Fahndung festgenommen worden und befänden sich noch in Polizeigewahrsam. Die Ermittler versuchen aktuell herauszufinden, wer wie an der Tat beteiligt war. Danach werde die Staatsanwaltschaft entscheiden, ob gegen Tatverdächtige ein Untersuchungshaftbefehl beantragt werden soll.

Polizei sucht Zeugen

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Kiel unter (0431) 160 33 33 entgegen.

