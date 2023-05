Schleswig-Holstein Zwei Tote bei Flugunfall auf Bundeswehrgelände Stand: 15.05.2023 17:42 Uhr

Auf dem Flugplatz der Bundeswehr in Hohn (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat es am Montagmittag einen schweren Unfall mit einem Flugzeug gegeben. Zwei Menschen kamen dabei ums Leben.

Gegen 13 Uhr war in Hohn ein lauter Knall zu hören, berichtete ein Hörer NDR Schleswig-Holstein. Auf dem Gelände des Flugplatzes im Ort ereignete sich nach Angaben der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) ein Unfall mit einem zivilen Learjet des Typen LR-35A. Ein Sprecher der Bundeswehr bestätigte einen Flugzeugabsturz.

Learjet noch innerhalb des Fliegerhorsts verunglückt

Learjets sind kleinere Maschinen und kommen daher oft zur Zieldarstellung der Luftwaffe zum Einsatz, bei der Bundeswehreinheiten gemeinsam mit der Gesellschaft für Flugzieldarstellung (GFD) die Flugabwehr auf See und an Land üben. Deren Mutterfirma Airbus schrieb in einer Stellungnahme auf Twitter, die Maschine hätte von Hohn aus zu einem Trainingseinsatz mit Fluglotsen der deutschen Luftwaffe in Norddeutschland fliegen sollen.

Das Flugzeug, ein Learjet LR-35A, war bereits beim Start verunglückt.

Der Unfall habe sich bereits beim Start innerhalb des Fliegerhorsts ereignet, teilte die Bundeswehr mit. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei Neumünster verlor die Maschine während der Startphase an Höhe und schlug am Boden auf. Zwei Menschen, die Piloten des Flugzeugs, sind bei dem Unfall tödlich verunglückt. Das bestätigte Hauptmann Olaf Keck. Die Flughafenfeuerwehr habe trotz des schnellen Einsatzes den beiden Männern nicht mehr helfen können, so die Polizei. Am Boden habe es aber keine Verletzten gegeben.

Verteidigungsminister Pistorius spricht Beileid aus

In Berlin reagierte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) mit Bestürzung auf die Nachricht aus Schleswig-Holstein: "Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen und Freunden der beiden Verstorbenen. Ihnen gilt in diesen schweren Stunden unser tief empfundenes Mitleid." Auch Airbus sprach den betroffenen Familien tiefstes Beileid aus. Wie es zu dem Absturz kam, sei nun Gegenstand der Untersuchung, so Pistorius. Experten der BFU machten sich umgehend auf den Weg nach Hohn. Auch ein großes Aufgebot von Feuerwehr und Polizei war auf dem Flugplatz im Einsatz.

Hohn war lange Zeit Heimat des Lufttransportgeschwaders 63. Seit dessen Auflösung Ende 2021 wird der Flugplatz gelegentlich als Ausweichplatz weiter genutzt.

