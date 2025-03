Sachsen-Anhalt SEK erschießt Mann nach Bedrohung mit Messer Stand: 07.03.2025 10:40 Uhr

In Schönebeck im Salzlandkreis hat es am Freitagmorgen einen SEK-Einsatz gegeben. Dabei ist ein Mann durch Schüsse getötet worden. Er soll zuvor andere Menschen mit einem Messer bedroht haben.

Von MDR SACHSEN-ANHALT

In Schönebeck im Salzlandkreis hat ein Spezialeinsatzkommando der Polizei am Freitag einen Mann erschossen. Das hat die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT bestätigt. Der 26-jährige Afghane soll demnach am frühen Morgen in einem Mehrfamilienhaus zunächst einen gleichaltrigen Deutschen bedroht haben. Die Hintergründe sind noch unklar.

SEK-Einsatz in Schönebeck: Angeschossener Mann stirbt im Krankenhaus

Danach soll der Tatverdächtige Polizisten mit einem Messer bedroht haben, sodass das SEK hinzugezogen worden sei. Laut einem Bericht der "Volksstimme", die zuerst über den Einsatz berichtet hatte, hatten die SEK-Kräfte drei Warnschüsse abgegeben, ehe sie auf den Verdächtigen schossen. Dazu machte die Polizei zunächst keine Angaben. Sie schrieb in ihrer Mitteilung von Freitagvormittag lediglich: "In der Folge kam es durch diese zur Schussabgabe auf den Tatverdächtigen."



Der Verdächtige starb den Angaben zufolge in einem Krankenhaus.

MDR (Tatiana Gropius, Engin Haupt, Kalina Bunk)