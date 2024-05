Sachsen-Anhalt Jugendliche verbrennen "Tagebuch der Anne Frank" Stand: 30.05.2024 16:21 Uhr

An einer Bushaltestelle in Aken im Landkreis Anhalt-Bitterfeld sollen drei Jugendliche eine Ausgabe des "Tagebuchs der Anne Frank" verbrannt haben. Zeugen haben den Vorfall beobachtet. Die Jüdin wurde im Zweiten Weltkrieg von den Nationalsozialisten ermordet.

Von MDR SACHSEN-ANHALT

Drei Jugendliche sollen in Aken im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ein Exemplar des "Tagebuchs der Anne Frank" verbrannt haben. Zeugen beobachteten einen 15-Jährigen und zwei 16-Jährige am Mittwoch, als sie an einer Bushaltestelle ein Buch beschädigten und anschließend Teile davon in einem Papierkorb verbrannten. Das teilte die Polizei und Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau am Donnerstag mit.

Wer war Anne Frank? Die Familie von Anne Frank hatte sich zwischen 1942 und 1944 in einem Hinterhaus an der Amsterdamer Prinsengracht vor den Nazis versteckt. Dort soll auch das weltberühmte Tagebuch entstanden sein. Die Franks wurden jedoch verraten und von der Gestapo festgenommen. Die 15-jährige Anne starb 1945 im Konzentrationslager Bergen-Belsen an Typhus. Nur ihr Vater Otto Frank überlebte. Er veröffentlichte das Tagebuch seiner Tochter und wandelte das Haus in Amsterdam in ein Museum um.

Ermittlungen wegen Verdachts der Volksverhetzung

Als die Polizei eintraf, sei das Feuer bereits erloschen gewesen. Bei den Buchresten handelte es sich demnach um eine Ausgabe vom "Tagebuch der Anne Frank". Die Beschuldigten hat die Polizei an ihre Eltern übergeben. Ermittlungen wegen des Verdachts der Volksverhetzung laufen.

Bereits 2006 ist in Pretzien auf einer öffentlichen Feier eine Ausgabe des Buches verbrannt worden. Deshalb sind damals fünf Männer zu jeweils neun Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Das Amtsgericht Schönebeck sah es 2007 als erwiesen an, dass die 24- bis 29- Jährigen die Tat während einer "Sonnenwendfeier" gemeinsam geplant hatten. Die Männer wurden wegen Volksverhetzung und der Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener verurteilt. Zwei Angeklagte wurden mangels Beweisen freigesprochen. Die Tat hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt.

dpa, AFP, MDR (Hanna Kerwin)