Stand: 17.06.2025 09:44 Uhr

Am Geiseltalsee im Saalekreis sucht die Polizei nach einer Raubkatze. Die Behörden haben eine entsprechende Warnung herausgegeben. Bisher hat sich allerdings niemand gemeldet, der ein solches Tier vermisst. Es soll in der Gegend gefilmt worden sein.

Von MDR SACHSEN-ANHALT

Am Geiseltalsee im Saalekreis ist die Polizei auf der Suche nach einer Raubkatze. Einer Meldung der Warn-Apps "Katwarn" und Nina zufolge wurde das Tier am Freitagabend in Braunsbedra im Bereich des Hafens gesichtet. Die Polizei überwache das Gebiet großräumig. Die Leitstelle teilte MDR SACHSEN-ANHALT am Dienstagmorgen mit, Einsatzkräfte hätten bis Einbruch der Dunkelheit nach dem Tier gesucht – auch mit einem Hubschrauber.

Einem Landkreissprecher zufolge hat ein Anrufer den Kreis am Montag darüber informiert, dass es ein Video des mutmaßlichen Raubtiers in den sozialen Medien gibt. Die Ordnungsdezernentin des Kreises sagte der Mitteldeutschen Zeitung, es handele sich nicht um ein Fake. Es gebe auch ein Video von dem Tier. Experten hätten bestätigt, dass es sich um eine Großkatze handelt, vielleicht ein Puma.

Es wurde eine offizielle Warnmeldung herausgegeben.

Warnung vor Großkatze: Saalekreis will private Halter anfragen

Warum die Meldung erst am Montag bei der Feuerwehr einging, konnte die Leitstelle auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT nicht sagen. Bisher hat sich demnach noch niemand gemeldet, der ein solches Tier vermisst. Heute will der Saalekreis systematisch alle privaten Halter und Tierparks im größeren Umkreis anfragen. Einen Zoo gibt es in Braunsbedra nicht.

Menschen sollen Wiesen und Wälder in dem Gebiet vorerst meiden und sich sofort bei der Feuerwehr melden, wenn sie die Großkatze sehen, heißt es weiter.

Erinnerung an ähnliche Warnung in Kleinmachnow

Im Sommer vor knapp zwei Jahren Jahr hatte ein ähnlicher Vorfall in Kleinmachnow südwestlich von Berlin für Aufsehen gesorgt: Dort jagten Polizei, Jäger und Tierärzte rund 30 Stunden lang samt Hubschrauber und Drohnen eine vermeintliche Löwin – ausgelöst durch ein Handyvideo. Die internationale Aufmerksamkeit war groß, am Ende stellte sich das angebliche Raubtier allerdings als Wildschwein heraus.

Ist ein Puma im Saalekreis unterwegs? Die Suche läuft. (Symbolbild)

Hinweis: Die Behörden sprechen in der Warnung von einer Großkatze. Pumas werden allerdings trotz ihrer Größe als Kleinkatzen klassifiziert.

dpa, MDR (Engin Haupt, Martin Krause, Tatiana Gropius, Kalina Bunk)