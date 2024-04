Zündfähiger Sprengsatz entdeckt Verdächtiger nach Bombenfund in Halle in U-Haft Stand: 09.04.2024 13:40 Uhr

In Halle ist die Polizei am Samstag zu einem größeren Einsatz ausgerückt. Die Beamten waren ursprünglich gerufen geworden, weil der Mann fremdenfeindliche Parolen gerufen haben soll. Dann entdeckten Beamte einen Sprengsatz. 50 Anwohner wurden in Sicherheit gebracht. Nun ermittelt das LKA.

In Halle wurde am Samstag in einer Wohnung ein Sprengsatz gefunden.

Dabei wurde ein polizeibekannter Tatverdächtiger festgenommen.

Anlass für den Polizei-Einsatz waren Drohungen und Beleidigungen am Fenster.

Im Fall eines in Halle gefundenen Sprengsatzes ist die Art der Sprengvorrichtung weiter unklar. Wie die Staatsanwaltschaft Halle MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, wird der Sprengsatz weiter von Spezialisten untersucht.

Die Polizei hatte am Samstag in einer Wohnung in Halle einen Gegenstand gefunden, bei dem es sich nach ersten Ermittlungen um einen zündfähigen Sprengsatz handelt. Ein 36-jähriger Mann war erst festgenommen und dann verhaftet worden. Er bleibe auch vorerst wegen dringenden Tatverdachts in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauerten an.

Keine Hinweise auf Mittäter

Dem Mann wird unter anderem vorgeworfen, eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet zu haben. So hat er laut Staatsanwaltschaft vorgehabt, in der Öffentlichkeit einen Sprengsatz zu zünden, um Menschen umzubringen. Eine konkrete Tatplanung habe es aber bislang nicht gegeben, ebenso keine Hinweise auf Mitwisser oder Mittäter.

Der Tatverdächtige aus dem Stadtteil Lutherplatz war demnach der Polizei bereits bekannt. Er sei schon wegen Vermögens- und Gewaltdelikten strafrechtlich aufgefallen. Nähere Angaben dazu machte die Staatsanwaltschaft nicht.

Polizei-Einsatz wegen Drohungen am Wohnungsfenster

Am Samstagmittag war die Polizei darüber informiert worden, dass in Halle ein betrunkener Mann aus einem Mehrfamilienhaus heraus rassistische Äußerungen von sich gebe. Er soll auch Passanten mit einem mutmaßlichen Gewehr bedroht haben.

Bei der Überprüfung der Wohnung des Mannes fanden die Polizisten nach eigenen Angaben ein Spielzeuggewehr. Die Ermittler entdeckten aber auch mehrere verdächtige Gegenstände und forderten daraufhin einen Sprengstoffspürhund und Kollegen des Landeskriminalamtes an.

