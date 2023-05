Halle in Sachsen-Anhalt Mutmaßlicher Anschlag auf SPD-Wahlkreisbüro Stand: 04.05.2023 10:51 Uhr

Auf das Wahlkreisbüro zweier hallescher SPD-Politiker hat es offenbar einen Brandanschlag gegeben. Laut Polizei wurde ein Mann wegen des Verdachts der Brandstiftung vorläufig festgenommen. Das hatten mehrere Zeugen mit ihrer Hilfe erst möglich gemacht.

Von MDR SACHSEN-ANHALT

In Halle musste die Feuerwehr am Mittwochabend zu einem Wahlkreisbüro der SPD ausrücken. Dort habe es zuvor einen möglichen Brandanschlag gegeben, bestätigte die Polizei am Donnerstagmorgen MDR SACHSEN-ANHALT. Demnach wurde ein 55 Jahre alter Mann vorläufig festgenommen. Gegen ihn bestehe der Verdacht der Brandstiftung. Zuerst hatte das Portal "Du bist Halle" darüber berichtet.

Mutmaßlicher Täter zuletzt "wiederholt aufgefallen"

Der mutmaßliche Täter befinde sich in Haft. Über ein Motiv könne noch nichts gesagt werden. Am Vormittag hieß es auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT von der Polizei, der mutmaßliche Täter sei den Beamten bereits bekannt. Er sei zuletzt "wiederholt aufgefallen". Aktuell werde geprüft, ob der Mann in eine Psychiatrie eingewiesen werde.

In dem Büro der SPD hat neben der Fraktionschefin der Sozialdemokraten im Landtag, Katja Pähle, auch der Bundestagsabgeordnete Karamba Diaby seine Vertretung. Er war in den vergangenen Jahren mehrfach bedroht oder sein Büro angegriffen worden.

Die SPD schrieb auf Twitter am Donnerstagvormittag von einem "feigen Brandanschlag". Demokratie und Freiheit müssten tagtäglich neu verteidigt werden.

Zeugen identifizierten mutmaßlichen Täter

Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT weiter mitteilte, hatten Zeugen nach 22 Uhr Flammen im Eingangsbereich des Hauses bemerkt. Gleichzeitig hätten sie den mutmaßlichen Täter identifiziert. Er wurde, wie die Polizei am Donnerstagvormittag erklärte, im unmittelbaren Umfeld festgenommen. Die alarmierte Feuerwehr habe die Flammen an dem Gebäude schnell gelöscht, so dass nur geringe Schäden an der Eingangstür sowie an einem Holzfußboden entstanden.

Angriffe und Bedrohungen bereits in der Vergangenheit

Karamba Diaby sitzt für die SPD im Deutschen Bundestag. Bei der Bundestagswahl im Herbst 2021 war er als Spitzenkandidat für Sachsen-Anhalts Sozialdemokraten angetreten. Katja Pähle ist seit der Landtagswahl 2016 Chefin der SPD-Fraktion im Magdeburger Landtag.

Seit 2013 im Bundestag: der SPD-Politiker Karamba Diaby. (Archivfoto)

MDR (Martin Naß, Stefan Hellem, Luca Deutschländer)