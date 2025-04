Strafanzeige gestellt Drohungen gegen Oberbürgermeisterin von Zwickau Stand: 15.04.2025 10:20 Uhr

Zwickaus Oberbürgermeisterin Arndt ist bedroht worden: In den Sozialen Medien machte sie eine Mail mit rechtsextremistischen Inhalten öffentlich - darin wird ihr indirekt mit Mord gedroht. Sie stellte Strafanzeige.

Zwickaus Oberbürgermeisterin ist offenbar bedroht worden. Mit einem emotionalen Post hat sich die Kommunalpolitikerin Constance Arndt (Bürger für Zwickau) an die Öffentlichkeit gewandt. Im sozialen Netzwerk Facebook veröffentlichte sie eine entsprechende Drohmail an sie.

Die gebürtige Dresdnerin Constance Arndt zog 2021 für eine Wählervereinigung als Oberbürgermeisterin in das Rathaus von Zwickau ein. (Archivbild)

Mit Schicksal Walter Lübckes gedroht

Das Schreiben stammt demnach von einem anonymen Absender, der sich "Adolf Hitler" nennt. Sie solle immer schön aufpassen, heißt es darin. Der Absender erinnerte an den hessischen Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU). Der war im Jahr 2019 von einem Neonazi ermordet worden, nachdem er sich für die Unterbringung von Migranten eingesetzt hatte. Zuerst hat die "Freie Presse" darüber berichtet.

Arndt: "Lasse mich nicht einschüchtern"

Sie empfinde das Schreiben als bedrohlich, so Arndt. "Ich weiß genau, was mit Walter Lübcke gemacht wurde. Zugleich stellte sie klar: "Einschüchtern lasse ich mich nicht." Es gebe keinen Grund, in dieser Form Kontakt zu ihr aufzunehmen. Wie Arndt auf ihrer Facebookseite weiter schrieb, hat sie Strafanzeige gestellt.

MDR (wim)