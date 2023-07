Sachsen Sozialministerium fällt auf Internetbetrüger rein Stand: 07.07.2023 11:36 Uhr

Das sächsische Sozialministerium ist auf Internetbetrüger hereingefallen. Dabei wurden laut der "Freien Presse" rund 225.000 Euro auf ein Konto von Kriminellen überwiesen - diese hatten offenbar eine gefälschte Rechnungs-E-Mail an das Ministerium geschickt.

Von MDR SACHSEN

Die Online-Betrüger hatten offenbar die Rechnungs-E-Mail einer Firma abgefangen, bei der das Ministerium Schutzzäune zur Eindämmung der Schweinepest gekauft hatte.

Demnach verschickten die Internetbetrüger eine täuschend echt wirkende Rechnung per E-Mail an das Ministerium, allerdings mit ihren eigenen Kontodaten. Das Ministerium habe als Konsequenz unter anderem die Rechnungslegung per E-Mail eingeschränkt.

Ermittlungen in dem Fall laufen

Nach Angaben des Ministeriums laufen derzeit interne Überprüfungen zu dem Fall. Außerdem seien strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet worden. Deshalb wollte das Sozialministerium zunächst keine weiteren Informationen preisgeben.



Nach Angaben der "Freien Presse" soll es sich bei dem verlorenen Geld nicht um Fördermittel, sondern um Eigenmittel des Freistaats gehandelt haben.

23 Millionen Euro für 700 Kilometer Zaun

Im April hatte das Sozialministerium mitgeteilt, dass seit dem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest im Jahr 2020 mehr als 700 Kilometer Zaun zur Eindämmung der Tierseuche gebaut worden seien. Hierfür habe der Freistaat etwa 23 Millionen Euro investiert.