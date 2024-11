Sachsen Wie CDU und SPD ohne Mehrheit regieren wollen Stand: 15.11.2024 16:35 Uhr

In Sachsen läuft alles auf eine Minderheitsregierung hinaus. Wie das funktionieren soll, haben CDU und SPD jetzt vorgestellt. So sollen Gesetzesvorhaben vorab mit den anderen Parteien abgestimmt werden.

CDU und SPD in Sachsen wollen eine Minderheitsregierung bilden. Nachdem Sondierungsverhandlungen mit dem BSW gescheitert waren, gaben Landeschef Michael Kretschmer (CDU) sowie Minister und Vorstände der Parteien Einzelheiten für eine künftige Regierungsarbeit bekannt.

"Es wird einen Konsultationsmechanismus geben, der dem eigentlichen Gesetzgebungsprozess vorgelagert ist", brachte es Kultusminister Christian Piwarz (CDU) bei einer Pressekonferenz am Freitagmittag in Dresden auf den Punkt. Auf diese Weise sollen alle Landtagsabgeordneten frühzeitig und fortlaufend über geplante Projekte informiert werden, um sich beteiligen zu können. Deren Änderungsvorschläge und Ideen könnten dann eingearbeitet werden, bevor im Parlament abgestimmt wird.

Konsultation ja, aber keine Zusammenarbeit mit AfD

Die AfD-Fraktion werde am Anfang des Konsultationsverfahrens genauso befragt, sagte Ministerpräsident Kretschmer. "Wir wünschen uns, dass in diesem sächsischen Landtag miteinander gesprochen wird und dass es möglich ist, parteiübergreifende Kompromisse zu finden", sagte der CDU-Politiker. Man wolle die Leute so aus ihrer Märtyrerrolle herausholen. Aber es werde keine Zusammenarbeit mit der AfD geben. Man bleibe bei der Abgrenzung zur AfD, betonte Ministerpräsident Kretschmer.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) steht künftig keine leichte Regierungsarbeit bevor. Für Vorhaben einer möglichen Minderheitsregierung mit der SPD ist er auf Stimmen aus der Opposition angewiesen.

SPD-Co-Vorsitzender Homann: Chance, große Themen anzusprechen

Man wolle eine gesichert rechtsextreme Partei aus-, aber alle anderen einschließen, sagte dazu SPD-Landesparteivorsitzender Henning Homann. Trotz der den Gesetzgebungsverfahren vorgelagerten Konsultationen werden AfD-Abgeordnete "keinen praktischen Einfluss mit ihren ketzerischen, mit ihren antisozialen Thesen auf Politik in Sachsen" erhalten. "Sachsen braucht eine handlungsfähige Regierung und das gerade in schwierigen Zeiten", sagte Homann.

Der Co-Vorsitzende der SPD in Sachsen, Henning Homann (l) und Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) haben am Freitag in einer Pressekonferenz über die künftige Regierungsarbeit in Sachsen informiert.

Eine Minderheitsregierung sei Bekenntnis, Verantwortung zu übernehmen, sagte Homann "Eine Minderheitsregierung hat es so in Sachsen noch nie gegeben." Homann sehe aber eine Chance darin, große Themen anzusprechen und gemeinsam Vorschläge zu erarbeiten. Das Konsultationsverfahren sei dabei ein ernsthaftes Angebot für eine bessere politische Kultur.

AfD-Vorsitzender Urban: Wählerwille wird verhöhnt

Die AfD kritisiert das geplante Vorgehen von SPD und CDU scharf. Der sächsische AfD-Fraktionsvorsitzende Jörg Urban sprach angesichts der rund 30 Prozent für seine Partei bei der Landtagswahl und des strikten Neins zu einer Zusammenarbeit von einer "Verhöhnung des Wählerwillens".

Der AFD-Vorsitzende Jörg Urban kristisierte das geplante Vorgehen von SPD und CDU.

BSW verknüpft Zusammenarbeit mit Bedingungen

Das BSW Sachsen will sich einer Zusammenarbeit nicht in den Weg stellen. Die BSW-Landes- und Fraktionsvorsitzende Sabine Zimmermann kündigte bereits mit Blick auf die künftige Regierungsarbeit an, ihre Partei werde sich "guten Lösungen nicht verschließen".

BSW-Landesvorsitzende Sabine Zimmermann kündigte an, Bedingungen für die Ministerpräsidenten-Wahl zu stellen.

Zugleich knüpfte Zimmermann Stimmen für die Wiederwahl Kretschmers als Ministerpräsident an Bedingungen. So sollte es "konkrete Zusagen zum Beispiel gegen Sozialkürzungen oder für einen konsequenten Umgang mit ausreisepflichtigen Asylbewerbern" geben.

DBG: Wille zur Lösung bei künftiger Regierung und Opposition notwendig

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in Sachsen bezeichnet die klare Absage der CDU und der SPD an eine Zusammenarbeit mit der AfD als "richtig und wichtig". Es müsse jetzt um die konstruktive Gestaltung einer guten Zukunft für alle Menschen in Sachsen gehen. "Die Menschen erwarten zu Recht Lösungen und Sicherheit im Wandel", teilte der DGB mit.

Eine Minderheitsregierung erfordere eine Veränderung im Umgang der demokratischen Fraktionen im Sächsischen Landtag. Dazu sagt der DGB: "Transparenz, Offenheit und der Wille zur Lösung sind dabei von Regierungsseite wie von der Opposition unerlässlich. Der Grundsatz muss heißen: Streiten ist Silber, Einigen ist Gold."

Schwarz-rote Minderheitsregierung als einzige Option

Eine schwarz-rote Minderheitsregierung ist angesichts der Mehrheitsverhältnisse nach der Landtagswahl am 1. September für Kretschmer die einzige Option, um Neuwahlen zu vermeiden. Anders als bei früheren Minderheitsregierungen in anderen Bundesländern wird es in Sachsen keine ausdrückliche Duldung oder Tolerierung geben.

Im Landtag sind neben der CDU, welche die Wahl knapp vor der AfD gewann, sowie der SPD auch das BSW, die Linkspartei, die Grünen und ein Abgeordneter der Freien Wähler vertreten. Der Ministerpräsident muss laut Landesverfassung innerhalb von vier Monaten nach der Konstituierung des neuen Landtags und damit spätestens Anfang Februar gewählt werden.

