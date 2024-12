Besucher klagen über Übelkeit Rettungseinsatz in der Dresdner Semperoper Stand: 18.12.2024 05:39 Uhr

Während eines Konzerts in der Dresdner Semperoper klagen mehrere Besucher über Übelkeit und Schwindel. Daraufhin rückt die Feuerwehr an. Plötzlich wird auch mehreren Einsatzkräften schlecht.

Von MDR SACHSEN

Rettungseinsatz in der Semperoper in Dresden: Bei einem Konzert haben mehrere Besucher über Unwohlsein, Kreislaufprobleme und Atemwegsreizungen geklagt. Daraufhin wurde am Dienstagabend der Rettungsdienst alarmiert. Notärzte behandelten drei Betroffene vor Ort, von denen zwei in ein Krankenhaus eingeliefert wurden. Vier Einsatzkräfte zeigten dann ähnliche Symptome - woraufhin die Feuerwehr Spezialkräfte mit Atemschutz anforderte. Diese konnten allerdings bei Messungen im Gebäude keine Schadstoffe feststellen.

Ein Zuschauer bewusstlos

Die Ursache für den Vorfall war zunächst unklar, die Polizei nahm die Ermittlungen dazu auf. Bei dem Einsatz waren knapp 40 Einsatzkräfte vor Ort. Da die Veranstaltung zum Zeitpunkt des Einsatzes zu Ende ging, verließ das Publikum den Saal geordnet, wie die Feuerwehr mitteilte. Eine Evakuierung sei nicht erforderlich gewesen.

Die Einsatzkräfte, die ähnliche Symptome hatten, ließen sich von einem Arzt untersuchen. Laut Polizei war einer der betroffenen Zuschauer bewusstlos.

Bei der Vorstellung spielte die Sächsische Staatskapelle unter Leitung von Dirigent Philippe Herreweghe Werke von Joseph Haydn und Wolfgang Amadeus Mozart.

dpa, MDR (Oliver Leiste)