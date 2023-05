Durchsuchungen im Erzgebirge Drei Festnahmen bei Razzia in Hooligan-Szene Stand: 31.05.2023 08:55 Uhr

Bei einer Razzia im Erzgebirge sind drei Menschen festgenommen worden. Sie werden verdächtigt eine kriminelle Vereinigung gebildet zu haben. Der Gruppe werden Straftaten wie Körperverletzung, Raub und Landfriedensbruch vorgeworfen.

Von MDR SACHSEN

Wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung und der Mitgliedschaft in dieser Vereinigung sind am Mittwoch im Erzgebirge mehrere Häuser durchsucht worden. Das teilte das Landeskriminalamt Sachsen (LKA) mit. Polizisten der Soko Rex, eine Sonderkommission zur Bekämpfung von Rechtsextremismus, durchsuchten bei fünf Beschuldigten mehrere Objekte. Es gab drei Festnahmen.

Ein Polizeiwagen mit eingeschalteten Blauchlicht

"Starke Jugend" als kriminelle Vereinigung im Fokus

Die Razzien stehen im Zusammenhang mit Ermittlungen der Generalstaatsantwaltschaft Dresden gegen insgesamt 34 Beschuldigte im Alter von 17 bis 23 Jahren. Ihnen wird vorgeworfen, spätestens seit Februar 2022 als Gruppierung "Starke Jugend" eine kriminelle Vereinigung gebildet zu haben.

"Die "Starke Jugend" sei Bestandteil der Ultra-Gruppierung des örtlichen Fußballvereins FC Erzgebirge Aue und setzt sich aus Ultras und Hooligans zusammen, heißt es vom Landeskriminalamt. Ziel der Gruppierung war nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei die Begehung von Gewalttaten, insbesondere Körperverletzungen und Raubdelikte gegen Anhänger anderer Fußballvereine als auch Widerstandshandlungen gegen Polizeibeamte.

Rechtsextremistische Straftaten begangen

Seit 2022 wurden von der Gruppierung mehrere Straftaten des schweren Landfriedensbruchs sowie gefährliche Körperverletzungen und Raubdelikte begangen. "Vier der fünf von den Durchsuchungen Betroffenen seien in der Vergangenheit auch mit rechtsextremistischen Straftaten wie der Volksverhetzung sowie dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen in Erscheinung getreten, sagt LKA-Sprecher Kay Anders. Die Ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft Dresden und des Landeskriminalamts Sachsen dauern an.

MDR (ama)