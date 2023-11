Nach Antisemitismusvorwurf Sänger Gil Ofarim wegen Verleumdung vor Gericht Stand: 07.11.2023 11:16 Uhr

Im Oktober 2021 berichtet der Sänger Gil Ofarim emotional in einem Video über einen angeblichen antisemitischen Vorfall in einem Hotel in Leipzig. Das Video sorgt deutschlandweit für Schlagzeilen. Die Aufregung ist groß. Doch die Aussagen bestätigen sich zunächst nicht. Danach gerät der Musiker selbst unter Druck - ihm wird Verleumdung vorgeworfen. Jetzt startet der Prozess und sorgt für viel Aufmerksamkeit und erhöhte Sicherheitsvorkehrungen.

Gil Ofarim auf der Anklagebank im Landgericht Leipzig am Dienstagvormittag zum Prozessauftakt.

Der Sänger Gil Ofarim ist u.a. wegen Verleumdung und Falschaussage angeklagt.

Der Angeklagte Ofarim bleibt bei seiner Aussage.

Aufgrund der aktuellen Situation in Nahost gelten erhöhte Sicherheitsvorkehrungen.

Die Ereignisse, die zur Anklage führten.

Anklage wegen Verleumdung und Falschaussage

Am Dienstagvormittag hat der Prozess gegen Gil Ofarim am Leipziger Landgericht begonnen. Der Musiker und Schauspieler muss sich wegen mutmaßlicher falscher Verdächtigung und Verleumdung verantworten, heißt es in der Anklageschrift. Außerdem soll der 41-Jährige falsche eidesstaatliche Versicherungen abgegeben haben, als er an den Landgerichten Köln und Leipzig gegen Medienberichte vorging.

Gil Ofarim trägt beim Betreten des Saals im Landgericht in Leipzig eine Kette mit Davidstern. Wegen einer solchen Kette habe er nach eigenen Aussagen bei einem Leipziger Hotel nicht einchecken dürfen.

Laut Anklage hatte der Musiker vor mehr als zwei Jahren in einem viral gegangenen Video geschildert, dass ein Mitarbeiter eines Leipziger Hotels ihn aufgefordert habe, seine Kette mit Davidstern abzunehmen. Vorher habe Ofarim nach eigenen Aussagen nicht einchecken dürfen. "Das entspricht nicht der Wahrheit", sagte Staatsanwalt Andreas Ricken am Dienstag.

Anklage: Aussagen Ofarims unwahr

Nach Angaben der Anklagebehörde sei beim Einchecken der Davidstern unter dem Hemd des Musikers gar nicht zu erkennen gewesen. Zuvor sagte Oberstaatsanwalt Ricardo Schulz dem MDR: "Die Staatsanwaltschaft ist der Auffassung, dass die Aussagen, die Gil Ofarim in seinem Video veröffentlicht hat, unzutreffend und aufgrund ihres Inhalts ehrenrührig sind."

Schadensersatzforderungen von Nebenkläger

Außerdem macht der Nebenkläger, der von Ofarim beschuldigte Hotelmitarbeiter Marcus W., auch Schadensersatzansprüche geltend. Vizepräsident des Landgerichts, Johann Jagenlauf, sagte MDR SACHSEN, die Forderung des Nebenklägers beliefen sich auf 20.000 Euro.

Nach dem Vorfall in einem Leipziger Hotel im Oktober 2021 standen Politiker und jüdische Verbände standen zunächst geschlossen hinter Ofarim. Der Beschuldigte Hotelmitarbeiter wehrte sich und zeigte den Musiker wegen Verleumdung an. Nach umfangreichen Ermittlungen erhob die Staatsanwaltschaft Anklage gegen Ofarim.

Ofarim bleibt bei seinen Aussagen

Die Anwälte Ofarims haben nach eigener Aussage für den ersten Prozesstag eine Erklärung des Angeklagten vorbereitet. Er werde bei seiner Schilderung der Ereignisse bleiben. Rund 30 Zeugen sollen geladen werden. In dem Prozess soll auch das Gutachten eines Digitalforensikers vorgestellt werden, der die Überwachungsvideos analysiert hat.

Gil Ofarim (Mitte) am Dienstagvormittag auf dem Weg zum Leipziger Landgericht mit seinem Verteidiger, Rechtsanwalt Alexander Stevens (links).

Prozess unter erhöhten Sicherheitsbedingungen

Aufgrund des zu erwartenden großen Medieninteresses wurde der Prozess, der ursprünglich am Amtsgericht verhandelt werden sollte, ans Landgericht verlegt. Die Anwälte Ofarims hatten dagegen Einspruch erhoben. Die Maßnahme entspreche aber dem Gerichtsverfassungsgesetz, so eine Prozessbeobachterin des MDR.

Zum Prozessauftakt am Dienstagvormittag in Leipzig herrschen verschärfte Sicherheitsvorkehrungen.

Der Prozess soll unter strengen Sicherheitskontrollen stattfinden. Grund dafür sei die aktuelle politische Lage, sagte Gerichtssprecher Johann Jagenlauf. Der Abstand zwischen Publikum und Anklagebank wurde vergrößert, wodurch sich die Zahl der Sitzplätze von 100 auf 85 verringert. Es finden verschärfte Kontrollen statt. Handys sind nur Medienvertretern erlaubt.

Antisemitismusbeauftragter mahnt zur Vorsicht

Vor Prozessbeginn hatte der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, vor Vorverurteilungen gewarnt. Die Gesellschaft sollte auf Meldungen aus sozialen Netzwerken mit etwas mehr Vorsicht reagieren, bis gesicherte Erkenntnisse vorliegen, sagte Klein dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Das hilft dabei, Beteiligte wie Unbeteiligte vor Hass und Hetze zu bewahren."

Was bisher geschah

Die Ausgangslage

Der Musiker Gil Ofarim schildert in einem Instagram-Video, er sei am 4.10.2021 Opfer eines antisemitischen Vorfalls in einem Leipziger Hotel geworden. Ein Mitarbeiter habe ihn am Empfang aufgefordert, seine Kette mit einem Davidstern-Anhänger einzupacken. Dann dürfe er einchecken. Zuvor seien andere Gäste nach Aussage des Sängers in der langen Schlange am Hotelempfang vorgezogen worden.

So reagierte das Hotel

Ein Sprecher des Hotels teilt daraufhin mit, man sei sehr besorgt über den Bericht und nehme die Angelegenheit extrem ernst. Wenig später werden zwei Mitarbeiter beurlaubt. Das Hotel stellt eigene Nachforschungen an und befragt Gäste und Zeugen des Vorfalls.

Juristische Aufarbeitung

Die Staatsanwaltschaft Leipzig nimmt die Ermittlungen auf und stellt das Geschehen vor Ort nach. Der Hotelmitarbeiter erstattet unterdessen Anzeige wegen Verleumdung. Er schildert den Vorfall deutlich anders als der Künstler. Erst Tage später erstattet auch Ofarim Anzeige. Nachdem mehrere Videos von Überwachungskameras ausgewertet wurden, teilt das Hotel mit, man werde keine Maßnahmen gegen den beschuldigten Mitarbeiter vornehmen. Aus einem 118 Seiten langen Gutachten gehe hervor, dass keine "objektivierbaren" Anhaltspunkte vorlägen, die straf- oder arbeitsrechtliche Schritte gegen den Mitarbeiter rechtfertigten.

Die Wende in dem Fall

Anfang April erhebt die Staatsanwaltschaft Leipzig Anklage wegen falscher Verdächtigung und Verleumdung gegen den Künstler. Bei umfangreichen Ermittlungen sei herausgekommen, dass sich der angebliche Antisemitismus-Vorfall in einem Leipziger Hotel nicht so zugetragen habe, wie Ofarim es in dem Video geschildert hatte. Das Ermittlungsverfahren gegen den Hotelmitarbeiter wird eingestellt. Monate später lässt das Landgericht Leipzig die Anklage zu. Zehn Verhandlungstermine sind bis zum 7. Dezember angesetzt. Bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahren gilt die Unschuldsvermutung.

